T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hülya Avşar korsan oldu

'Geçmiş Olsun’ isimli single’ına klip çeken Hülya Avşar, korsan kılığında sevenlerinin karşısına çıkacak.

29 Ağustos 2011 03:00



T24- 'Geçmiş Olsun’ isimli single’ına klip çeken Hülya Avşar, korsan kılığında sevenlerinin karşısına çıkacak.



Klipte bir sanat ekibiyle birlikte çalışan Avşar'a özel bir kostüm de tasarlandı. Deniz Akel’in bir bölümünü Avşar Kızı’nın Büyükdere’deki evinde çektiği ve bu hafta ekranlarda gösterilecek klip, dekoruyla da adından söz ettirecek.

Yaklaşık iki gün süren çekimlerin bir bölümü de özel olarak hazırlanan korsan gemisinde yapıldı.
Bayram’da Kıbrıs Kaya Artemis’te sahne alacak olan Hülya Avşar, yeni şarkılarını da ilk kez sevenleriyle paylaşacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24