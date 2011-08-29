Hülya Avşar korsan oldu

T24- 'Geçmiş Olsun’ isimli single’ına klip çeken Hülya Avşar, korsan kılığında sevenlerinin karşısına çıkacak.







Klipte bir sanat ekibiyle birlikte çalışan Avşar'a özel bir kostüm de tasarlandı. Deniz Akel’in bir bölümünü Avşar Kızı’nın Büyükdere’deki evinde çektiği ve bu hafta ekranlarda gösterilecek klip, dekoruyla da adından söz ettirecek.

Yaklaşık iki gün süren çekimlerin bir bölümü de özel olarak hazırlanan korsan gemisinde yapıldı.

Bayram’da Kıbrıs Kaya Artemis’te sahne alacak olan Hülya Avşar, yeni şarkılarını da ilk kez sevenleriyle paylaşacak.

