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Hülya Avşar Kobani için gidecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kobanili mülteciler için yardım kampanyası başlattı

19 Kasım 2014 11:15

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Kobani'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşen kadınlara destek için Suruç'a gidecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Celalettin Güvenç, Avşar'ın, Suriye'nin Kobani kentinden kaçan kadınlarla görüşmek üzere Şanlıurfa'ya geleceğini söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kobanili mülteciler için başlatılan yardım kampanyasına Türkiye İş Kadınları Derneği bin elektrikli ısıtıcı ile destek verdi. Dernek tarafından gönderilen ısıtıcılar bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç tarafından Suruç Yatılı Bölge Okulu'nda kalan mültecilere dağıtıldı. Törende konuşan Celalettin Güvenç, kampanyaya sanatçı Hülya Avşar'ın da destek verdiğini ve hafta sonu Türkiye İş Kadınları Derneği yöneticileri ile Suruç'a gelerek Kobanili kadınlar ile görüşeceğini söyledi. Güvenç, 2 aylık süreçte 200 bine yakın insanın sınırı aşarak Türkiye'ye geldiğini ve çoğunluğunun Suruç'ta kaldığını ifade ederek, havaların soğumasıyla ısınma ihtiyacının doğduğunu ifade etti. Herkesi ve her kesimi Suriyeli sığınmacılara daha çok destek vermeye çağıran Güvenç şöyle konuştu:

"Yaklaşık 200 bin kişi Kobani'den kaçarak kentimize geldi. Elimizden geldiği kadar bütün imkanları seferber ederek daha güzel alanlarda gelen misafirlerimizin yaşamasını sağlıyoruz. Çadırda yaşayan misafirlerin ısınma sorunları var. İstanbul merkezli Türkiye İş Kadınları Derneğinin bize gönderdikleri kaynakla bin adet ısıtıcıyı dağıttık ama yeni ısıtıcılara ihtiyacımız var. Cumartesi günü sanatçı Hülya Avşar buraya gelerek bütün kamuoyunun ilgisini çekecektir. Bir kere daha kış aylarının gelmesiyle birlikte herkesi; ısıtıcı, battaniye ve giysi bakımından destek olmaya çağırıyorum. El birliği ile acıları daha da hafifleteceğimizi düşünüyorum."

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