Avşar: Kızım ‘Eşcinselim’ derse karşı çıkmam, başımın üstünde yeri var

“Zehra, ‘Eşcinselim’ derse; evladımdır, başımın üzerinde yeri vardır” diyen Hülya Avşar, Murat Boz’un önce röportaj verip daha sonra iptal ettiği Türkiye’nin ilk gay magazin dergisine konuştu. Avşar eşcinsellerin kıvrak zekalı olduklarını söyleyerek “Herkesi insan olarak görüyorum, ‘gay’ diye ayırmıyorum. Asistanım eşcinsel; akıllı ve kıvrak zekaya sahip oluyorlar. Onlarla vakit geçirmekten zevk alıyorum” dedi.

‘Gezi olaylarından sonra her şey değişti’

Avşar, eşcinsellerin bir taraftan da tehlikeli olduklarına inandığını belirterek “Tehlikeli olduklarına da inanıyorum bir taraftan... Onların canını yaktığınızda, bulunduğunuz yeri terk etmenizde fayda var” dedi.

Gezi eylemlerinden sonra eşcinsellerin yürüyüş yapıp haklarını aradıklarını belirten Avşar, “Özellikle Gezi olaylarından sonra her şey farklı olmaya başladı. Yürüyüş yapıp hakkınızı arayabiliyorsunuz. Pek çok yerde eşcinsel çalışana rastlıyorum. Bazıları ise seçtikleri hayat şekli ve yaptıkları hatalar yüzünden eziliyor” diye konuştu.

‘Hiç garip gelmiyor’

Avşar, eşcinselliğin kendisine garip gelmediğini belirterek “Zehra, ‘Eşcinselim’ derse; evladımdır, başımın üzerinde yeri vardır. Hiç garip gelmiyor bana, olayı büyüteceğimi düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.