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Hülya Avşar, Kılıçdaroğlu’na açtığı davayı geri çekti

Kılıçdaroğlu, "Yalakadan sanatçı olmaz" demişti

27 Temmuz 2016 21:16

Kişilik haklarına hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açan Hülya Avşar, davadan vazgeçti.

 

Kılıçdaroğlu ne demişti?

 

Avşar, Kılıçdaroğlu’na 'Yalakadan sanatçı olmaz' sözleri için 100 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye açtığı davaları geri çekiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye açtığı davaları geri çekeceği belirtmişti. Super Haber yazarı ve Cumhurbaşkanı'nın avukatı Hüseyin Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız parti liderlerine karşı açılmış davalardan feragat edecektir" açıklaması yapmıştı.

 

 

 

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