T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Hülya Avşar, hayatını anlattığı filmden hangi isimleri sonradan çıkardı?

Avşar, hayatını anlattığı filmin önemli bölümünü kendi el kamerasıyla çekti

20 Ekim 2016 12:15

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, hayatını anlattığı film olan 'Selfie'den hayatına giren 2 önemli ismi çıkardı. Hülya Avşar’ın bu iki önemli ismi, yakınlarının tavsiyesi üzerine çıkardığı belirtiliyor.  Senaryo ve çekimlerde yer almasına rağmen, eski futbolcu Tanju Çolak ve iş adamı Sadettin Saran’la ilgili bölümleri çıkardığı belirtiliyor.

Posta'da yer alan habere göre, Hülya Avşar, hayatını anlattığı ve önemli bölümünü kendi el kamerasıyla çektiği için 'Selfie' adını verdiği film, Aralık ayında vizyona girecek. Filmde Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar, ablası Leyla, kızı Zehra, boşandığı eşi Kaya Çilingiroğlu geniş bir şekilde yer alıyor.

Hülya Avşar’ın Tanju Çolak ve Sadettin Saran’ı çıkarmasındaki tutumu ise, filmi ne kadar etkileyecek henüz bilinmiyor.

ETİKETLER

Hülya AvşarSelfiesenaryoTanju ÇolakSadettin Saran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24