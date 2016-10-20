Hülya Avşar, hayatını anlattığı filmden hangi isimleri sonradan çıkardı?

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, hayatını anlattığı film olan 'Selfie'den hayatına giren 2 önemli ismi çıkardı. Hülya Avşar’ın bu iki önemli ismi, yakınlarının tavsiyesi üzerine çıkardığı belirtiliyor. Senaryo ve çekimlerde yer almasına rağmen, eski futbolcu Tanju Çolak ve iş adamı Sadettin Saran’la ilgili bölümleri çıkardığı belirtiliyor.

Posta'da yer alan habere göre, Hülya Avşar, hayatını anlattığı ve önemli bölümünü kendi el kamerasıyla çektiği için 'Selfie' adını verdiği film, Aralık ayında vizyona girecek. Filmde Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar, ablası Leyla, kızı Zehra, boşandığı eşi Kaya Çilingiroğlu geniş bir şekilde yer alıyor.

Hülya Avşar’ın Tanju Çolak ve Sadettin Saran’ı çıkarmasındaki tutumu ise, filmi ne kadar etkileyecek henüz bilinmiyor.