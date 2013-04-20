Hülya Avşar: Göğüslerim Allah vergisi!

Önceki gün Borsa Restaurant'ta gazeteci Kenan Erçetingöz ile yemek yiyen Hülya Avşar, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sempatik tavırları ve güler yüzüyle soruları içtenlikle yanıtlayan Avşar, Instagram'da paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafına gelen eleştirilere de yanıt verdi.



'Yorumlara kızmadım'



Keyifli olduğu gözlenen Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada oldukça yankı bulan göğüs dekolteli fotoğrafıyla ilgili yorumlara cevap verdi. Avşar, fotoğrafa gelen olumsuz mesajların hatırlatılması üzerine "O mesajları okuyorum 'başım kadar memeler falan' diye, ama hiçbirine kızmadım. Kusura bakmasınlar, Allah vergisi yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

İşte Avşar'ın paylaştığı o fotoğraf: