Hülya Avşar: Fatma Girik'in sopasını yiyin de görün, dayak yiye yiye atmayı öğrendim

Oyuncu Hülya Avşar, "Hayatım boyunca filmlerde o kadar çok dayak yedim ki. Fatma Girik’in sopasını yiyin de görün. Bana bir tokat attı, 2-3 takla attım, parmağım yerinden çıktı. Dayak yiye yiye atmayı öğrendim" dedi.

Avşar, önceki gece dijital platform Gain’deki ‘Dayı Şov’a konuk oldu. Avşar, "Normal bir insanım. Ama Hülya Avşar başka. O bir ürün. Hiç ünlü arkadaşım yok. Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses. Tanju’yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler. ‘Masumiyet’te tokat attığım Ertuğrul’un kası yırtıldı. Hayatım boyunca filmlerde o kadar çok dayak yedim ki. Fatma Girik’in sopasını yiyin de görün. Bana bir tokat attı, 2-3 takla attım, parmağım yerinden çıktı. Dayak yiye yiye atmayı öğrendim. Şu an hayatımda biri yok." diye konuştu.

Avşar, "Gülben Ergen’le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?" sorusuna, "Bu verdiğiniz isim demode." yanıtını verdi.