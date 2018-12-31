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Hülya Avşar da kardeşi Helin Avşar'ı takip eden kişiden şikâyetçi oldu

"Askerden sonra sana iş buluruz' demişti; rahatsız etme niyetim yoktu"

31 Aralık 2018 12:16

Helin Avşar’ın evini gözetlediği için şikâyetçi olduğu Ö.A.’nın Hülya Avşar’ı da takip ettiği öğrenildi. Hülya Avşar da Ö.A.’dan şikâyetçi oldu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre mahkeme, Ö.A.’nın 4 ay boyunca Avşar’ın kendisine ve evine yaklaşmaması kararı aldı. Ö.A.’nın mahkeme kararının ardından bu kez de Hülya Avşar’ın Ayvalık’taki evini gözetlediği ortaya çıktı. Bir yürüyüşte şarkıcının karşısına çıkan Ö.A., Avşar’la konuşmak istedi. Kardeşi Helin Avşar’dan dolayı Ö.A.’yı tanıyan sanatçı polise ve savcılığa gidip şikâyetçi oldu.

İfadesi alınan Ö.A., “İstanbul’da bir dizide figüran olarak oynarken Hülya Avşar’la tanıştım. Bana ‘Askerden sonra sana iş buluruz’ demişti. Avşar’ın Ayvalık’ta olduğunu öğrendim. Yürüyüş yaparken görünce konuşmak için yanına gittim. Onu rahatsız etme niyetim yoktu” dedi.

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