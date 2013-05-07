Hülya Avşar: Cinsellik aklıma gelmiyor, canım istemiyor

Kenan Erçeingöz'ün sunduğu Yüz Yüze programında katılan Hülya Avşar, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hayatında kimse olmadığı sürece cinselliğin aklına gelmediğini söyleyen Avşar, Fikret Orman ile aşk yaşadığı iddialarına da yanıt verdi.

Cinsellik aklıma gelmiyor, canım istemiyor

“Bir erkeğe gerek var belki ama en son ayrılığımdan sonra iç huzuru yeni buldum gibi. Açıkçası kafamı karıştırmak istemiyorum. Cinselliği tabii ki unutmadım ama benim hayatımda hoşlandığım sevdiğim birisi varsa cinsellik aklıma geliyor. Öbür türlü gelmiyor canım istemiyor. Bir başkasını hayal etmediğim için aklıma gelmiyor. Ben cinselliği sevdiğimle yaşamak isterim. 10 senede geçse böyle dururum”



'Bence Beren ve Kenan evlenir'



Kenan Doğulu ile aynı projede buluşan Hülya Avşar, Doğulu'nun oyuncu Beren Saat'le olan ilişkisi hakkında konuştu. Avşar, dolu dizgin devam eden birliktelik için "Bence evlenirler" yorumun yaptı.



'Fikret Orman ile aşk yaşamadım'



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile aşk yaşadığı konuşulan Hülya Avşar iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ünlü şarkıcı "Aramızda hiçbir şey olmadı. Bir şey olsa zaten ortada olurdu. Arkadaşlığımız var. Bunu Başka yerlere taşımaları çok normal" dedi.



Ziyaretçi olarak Panamaya gitmek istediğini söyleyen Hülya Avşar "adaya gitmeyi çok istiyorum ama kızımın sınavlarına denk geliyor, o yüzden kararsızım" dedi.