Hülya Avşar Cannes'da yürüdü

Hülya Avşar, 66. Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüdü. Chopard'ın Türkiye yüzü olarak festivale katılan Avşar, 16 milyon TL'lik zümrüt ve pırlantalarla süslü mücevher taktı.

Hülya Avşar, Türkiye'den götürdüğü kuaför, makyöz, asistan, modacı ve korumalardan oluşan 15 kişilik ekibiyle Cannes Film Festivali'ne hazırlandı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Cannes'da Le Moulin De Mougin'de Amerikan AIDS Araştırmalar Vakfı yararına düzenlenen ‘‘A Diamond is Forever-Pırlanta Sonsuza Kadar’’ adlı geceye katılan Hülya Avşar, davette bir de film teklifi aldı.

Dünyanın ünlü film şirketleri arasında yer alan Movie Max Film Şirketi'nin sahibi, Avşar'ın masasına gelerek ünlü sanatçıya çalışma teklifinde bulundu.