Hülya Avşar, Başkan Çetin'le dostluk maçı yaptı

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü\'nün (ATDSK) organizasyonuyla gerçekleştirilen Hülya Avşar Cup Turnuvası\'nda, ödül töreni sonrası sanatçı Hülya Avşar, merkez Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin\'le gösteri maçı yaptı.

ATDSK tarafından düzenlenen turnuvada, 16 kategoride toplam 400 sporcu, ter döktü. Turnuvanın bugün düzenlenen ödül törenine Adana Vali Yardımcısı Hanlar İden, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ramazan Akyürek, Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin ile sanatçı Hülya Avşar ve sporcular katıldı. Adına yapılan organizasyonlardan keyif alarak döndüğünü belirten Avşar, \"Turnuvaların amacı ihtiyacı olan çocuklarımızı okutmak, ihtiyacı olan sporcularımıza el vermektir. 18 yıldır düzenlenen turnuva oraya gidiyor. Burada bulunan herkesin buna katkısı var. Allah hepinizden razı olsun. Spor ve sanatın ülkenin gelişmesi için en önemli iki unsur olduğunu düşünüyorum. 6 yaşında lisanslı yüzücü olarak spora başladım. Anneme ve baba minnettarım. O yüzden bütün anne ve babaların çocuklarını 4-5 yaşından itibaren muhakkak sporu aşılamaları gerekiyor. Çünkü bunun bana mesleki anlamda da çok büyük faydası olduğunu görüyorum\" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Avşar ve protokol üyeleri, 16 kategoride birinci ve ikinci olan sporculara kupalarını verdi.

GÖSTERİ MAÇINI MAÇINI AVŞAR-SOYLU ÇİFTİ KAZANDI

Ödül töreninin ardından Hülya Avşar ve protokol üyeleri, Adanalı milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ile İpek Soylu\'nun isimlerinin verildiği merkez kortların açılışını yaptı. Daha sonra Soner Çetin, Çağla Büyükakçay, Hülya Avşar ve İpek Soylu çifti-eşli gösteri maçı yaptı. Kıyasıya geçen maçı, 14-13\'lük skorla Hülya Avşar ve İpek Soylu çifti kazandı. Hayranlarının ilgisini karşılıksız bırakmayan Avşar, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

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