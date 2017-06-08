Hülya Avşar: Asıl şiddeti Arda Turan görüyor!

Hülya Avşar, gazeteci Bilal Meşe'yi darp eden Barcelonalı futbolcu Arda Turan'a yönelik olarak "Seni seviyorum. Benden sana tavsiye önüne bak. Hiçbir başarı cezasız kalmaz" dedi.

EURO 2016'da yaşanan prim tartışmalarının yansımaları Makedonya'da takım uçağına yansımış; A Milli Takım kaptanı Arda Turan, Makedonya maçı sonrasında gazeteci Bilal Meşe'ye, hem fiziki hem de sözlü olarak saldırmıştı. Yaşanan tartışmanın ardından Arda Turan, A Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Hülya Avşar'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

"Gazetecinin yaşı büyük olabilir, şiddet yanlış olabilir, şimdi Arda'yı tenkit edenlerin, hiçbiri masum değil. Asıl şu anda gerçek şiddeti Arda görüyor. Arda, başarılı, gururumuz, ailesine saygılı, geçmişini unutmayan bir genç. Buradaki tek sorun, hiçbirinin onun kadar başarılı olamayıp, tek başarıları ufak bir açık yakalamış olmalarıdır. Arda seni seviyorum. Benden sana tavsiye önüne bak. Hiçbir başarı cezasız kalmaz."