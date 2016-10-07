Hulusi Akar'ın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olduğu ortaya çıktı.

Odatv'nin haberine göre, Fenerbahçe Hukuk İşleri ve Dış İlişkiler Sorumlusu Şekip Mosturoğlu’nun oğlu Batu Mosturoğlu sosyal medya hesabından “Hulusi Paşa da kulüp üyemiz” diye mesaj yazarak, kulübün üye almanağını paylaştı. Almanağa göre Hulusi Akar 2008 yılında 15724 numarasıyla Fenerbahçe’ye üye olmuş.

Batu Mosturoğlu, Balyoz kumpası mağduru emekli Amiral Semih Çetin’in de 2008 yılında Fenerbahçe’ye üye olduğu yazdı.