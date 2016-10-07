T24 LogoT24 Logo
Spor

Hulusi Akar'ın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı

Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun oğlu, sosyal medyadan kulübün üye almanağını paylaştı

07 Ekim 2016 17:39

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olduğu ortaya çıktı.

Odatv'nin haberine göre, Fenerbahçe Hukuk İşleri ve Dış İlişkiler Sorumlusu Şekip Mosturoğlu’nun oğlu Batu Mosturoğlu sosyal medya hesabından “Hulusi Paşa da kulüp üyemiz” diye mesaj yazarak, kulübün üye almanağını paylaştı. Almanağa göre Hulusi Akar 2008 yılında 15724 numarasıyla Fenerbahçe’ye üye olmuş.

Batu Mosturoğlu, Balyoz kumpası mağduru emekli Amiral Semih Çetin’in de 2008 yılında Fenerbahçe’ye üye olduğu yazdı.

ETİKETLER

Hulusi AkarFenerbahçeGenelkurmay BaşkanıŞekip Mosturoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24