Hulusi Akar'dan 7 askerin şehit olduğu Hakkari'deki patlamaya ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de askeri üs bölgesindeki patlamaya ilişkin "Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Paris ziyareti öncesinde Şemdinli'deki askeri üs bölgesinde yaşanan patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada 7 askerin şehit olduğunu, 25 askerin de yaralandığı bilgisini vermişti.

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Patlama, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesindeki Ortaklar köyü yakınındaki Süngü Tepe üs bölgesinde dün meydana geldi.