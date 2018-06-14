Hulusi Akar, Scarparrotti ile Münbiç'i görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, NATO Müttefik Kuvvetler Harekât Komutanı Orgeneral Curtis Scarparrotti ile Münbiç yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Akar-Scarparrotti görüşmesinde Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik durumu ile Münbiç yol haritasıyla belirlenen güvenlik prensipleri ele alındı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekât Komutanı Orgeneral Curtis Scarparrotti ile 13 Haziran 2018’de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.