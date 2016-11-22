"Hulusi Akar, 'Rahşan Ecevit'in geldiğini bilseydim kapıda karşılardım, masama davet ederdim' dedi"

Hürriyet yazarı Fikret Bila, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda korumalarının bindiği asansörden indirmeye çalıştığı, 'Kıbrıs Fatihi' olarak anılan Bülent Ecevit'in 93 yaşındaki Rahşan Ecevit'i ziyaret edeceğini öne sürdü. Bila, Akar'ın yakın çevrelerine "Resepsiyonda Genelkurmay Başkanlığı ev sahibi değildi. Eğer ev sahibi biz olsaydık Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştiren rahmetli Bülent Ecevit’in eşi Sayın Rahşan Ecevit’i kapıda karşılardım ve elbette masama davet ederdim. Kendisiyle bizzat ilgilenirdim" dediğini iddia etti.

Fikret Bila'nın "Org. Akar'dan Rahşan Ecevit'e ziyaret" başlığıyla yayımlanan (22 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 33. kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara'da verilen resepsiyonda 'Kıbrıs Fatihi' olarak bilinen Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e saygısızlık yapıldığı haberleri basında geniş yer ve yankı buldu.

KKTC Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona ilerlemiş yaşına rağmen katılan Rahşan Ecevit’in bakanların, Genelkurmay Başkanı’nın ve büyükelçinin bulunduğu masaya davet edilmediği, bir köşede bırakıldığı ve resepsiyondan ayrılırken de asansör kapısında, Komutan’ın korumaları tarafından engellendiği yönündeki haberlere özellikle CHP ve DSP tarafından tepki gösterilmişti.

Saygısızlık olarak değerlendirilen olay; resepsiyon katında Genelkurmay Başkanı için hazır tutulan asansöre yönelen Rahşan Ecevit’e asansörü tutan korumaların, “Komutan geliyor, siz diğer asansöre binebilir misiniz” şeklinde öneride bulunmalarıydı.

Akar'ın talimatı

Olayı ertesi gün basından öğrenen Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü’ye araştırma yapılması, Rahşan Hanım’a bir saygısızlık yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi talimatı verdi.

Tuğg. Özkürkçü olayı araştırdı, asansörü tutan Akar’ın korumalarıyla konuşuldu. Korumalar resepsiyondan çıkış sırasında katta iki asansörün de hazır olduğunu, Komutan için ayrılan asansörün yanındaki asansörün de hazır bulunduğu bilgisini verdi. Org. Akar’ın beklendiği sırada Rahşan Ecevit ve ona eşlik edenlerin geldiğini, Komutan için bekleyen asansöre yöneldiklerini, bu sırada korumanın kendisine “Efendim, Komutan da geliyor, siz yandaki asansörü kullanabilir misiniz” önerisinde bulunduğu belirtildi. Rahşan Hanım’ın bu öneriyi duymadığı, Akar için bekletilen asansöre bindiği ifade edildi. Korumanın ifadesinde, “Rahşan Hanım ve beraberindekiler binince, ben de asansörde onlara eşlik ettim ve istedikleri kata kadar indirip, asansörü tekrar yukarıya çıkardım” dediği öğrenildi.

Rahşan Hanım'ı arayın

Tuğg. Özkürkçü’nün yaptırdığı araştırma sonucunda olayın seyri ile ilgili elde edilen bilgiler, o sırada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Pakistan-Özbekistan ziyaretine eşlik eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’a iletildi.

Akar, Özkürkçü’ye şu talimatı verdi:

“Hemen Rahşan Hanım’ı arayın. Çıkan haberlere üzüldüğünü tahmin ediyorum. Benim de üzüldüğümü iletin. Ben Sayın Rahşan Ecevit’in resepsiyona geldiği yolunda bilgilendirilmedim. Haberim olmadı. Şu anda yurtdışında olduğumu, yurda döner dönmez, uygun olur ve kabul ederse kendilerini evlerinde ziyaret etmek istediğimi iletin.”

Akar’ın talimatı üzerine Tuğgeneral Özkürkçü, Rahşan Hanım’ı arayarak Komutan’ın mesajını iletti. Rahşan Hanım, Akar’ın ilgisini ve nezaketini memnuniyetle karşıladı.

Şimdi Rahşan Hanım’ın Ankara’da olduğu ve uygun bulunduğu gün, Orgeneral Akar’ın, kendisini evinde ziyaret etmesi bekleniyor.

"Ev sahibi değildik"

KKTC resepsiyonunda Rahşan Hanım’a gerekli ilginin gösterilmediği, Genelkurmay Başkanı Akar’ın bulunduğu masaya davet edilmediği eleştirileriyle ilgili olarak Komutan’ın yakın çevresine şu değerlendirmeyi yaptığını paylaşalım:

“Resepsiyonda Genelkurmay Başkanlığı ev sahibi değildi. Eğer ev sahibi biz olsaydık Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştiren rahmetli Bülent Ecevit’in eşi Sayın Rahşan Ecevit’i kapıda karşılardım ve elbette masama davet ederdim. Kendisiyle bizzat ilgilenirdim. Ancak ben Sayın Rahşan Ecevit’in resepsiyona geldiği konusunda bilgi sahibi değildim. Bana haber verilmedi. Bu nedenle orada bulunduğunu bilmiyordum. Eğer bilseydim, yine yanına gider, gerektiği gibi ilgilenirdim. Çıkan haberlerden dolayı biz de çok üzüldük.”

Akar’ın Rahşan Hanım’ı ziyaret ederek, bu düşünce ve duygularını bizzat aktarmayı, nezaket ve saygı gereği olarak gördüğü ve önemsediği gelen bilgiler arasında.