Hulusi Akar: Oldubittiye hiçbir zaman izin vermeyiz

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Rodos açıklarında Denizkurdu Tatbikatı’nı yapan Türk donanmasının gemisinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Salihreis Fırkateyni’nden dostça bir uyarıda bulunduğunu ifade eden Çekirge, Akar'ın, "Elbette biz bu sularda sorunların karşılıklı görüşerek, konuşarak, birbirini dinleyerek çözülmesini istiyoruz. Ama oldubittiye de hiçbir zaman izin vermeyiz... Geri adım atmayız..." dediğini ifade etti.

Öte yandan Turgut Reis’in Trablus’taki mezarını harap bir şekilde olduğunu ve durumu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açtığını söyleyen Akan, Erdoğan'ın, "Hemen orada şanına yakışır bir anıtmezar yapalım" talimatı verdiğini ifade etti. Çekirge, şimdi Turgut Reis’in anıtmezarının hazırlandığı bilgisini paylaştı.

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