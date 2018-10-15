T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hulusi Akar, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Görüşmede savunma sanayisi alanındaki iş birliği ele alındı

15 Ekim 2018 18:32

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed El-Atiyye ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed El-Atiyye'yi, bakanlıkta düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törende iki ülkenin milli marşları okunduktan sonra Bakan Akar ve Atiyye, tören kıtasını selamlayarak ikili görüşmeye geçti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve savunma sanayisi alanındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

 

ETİKETLER

Milli SavunmabakanHulusi AkarKatarHalid Bin Muhammed El Atiyyegörüşme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24