Hulusi Akar-Joseph Dunford görüşmesinin detayları belli oldu: Türkiye her türlü tedbiri almakta kararlı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve beraberindeki heyeti kabul etti. Heyetler arası toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Toplantıda Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığın altı çizildi PYD/YPG'nin bir an önce bölgeden çekilmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'da gerçekleşen toplantıda, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD’nin bölgeden çekilmesi, YPG’ye verilen silahların geri alınması ve IŞİD dâhil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Kürtlere karşı değil teröristlere karşı mücadele"

Bakan Akar, konuk heyete Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden YPG ve IŞİD’e karşı mücadele ettiğinin altını çizdi.

Akar, terörle mücadelede Türkiye’nin Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğu, Münbiç Yol Haritası’nın süratle tamamlanarak YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği ve Türkiye’nin; sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgulandı.