Hulusi Akar'ın Almanya'da çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu: "İnsandan prompter yapmışlar"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Münih Güvenlik Konferansı'nda yapılan bir röportaj sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Akar'ın röportaj verdiği esnada kamera kadrajının dışında duran bir kişinin, elinde beyaz bir kağıt tuttuğu görüldü.

Dünya çapından birçok liderin, savunma bakanının ve üst düzey NATO yetkililerin katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nda, Karadeniz ve Ukrayna konuları ele alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'yi temsil ettiği konferanstan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milli Savunma Bakanı, Karadeniz, terörle mücadele ve Irak'taki askeri harekatlar hakkında konuştu.

Röportaj esnasında çekilen ve sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf, gündem oldu. Fotoğrafın kim tarafından ve neden sosyal medyada paylaşıldığı merak konusu oldu. Fotoğrafta, kamera kadrajının dışında duran bir kişinin, elinde beyaz bir kağıt tuttuğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, bu görüntüyü "canlı prompter" diyerek yorumladı.