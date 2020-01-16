Hulusi Akar'dan Libya açıklaması: Türkiye'nin, Rusya ile birlikte olayı domine etmesi bazılarının hoşuna gitmedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya konusunda ateşkesten ve siyasi çözümden yana olduklarını belirterek, "Türkiye'nin, Rusya ile birlikte olayı domine etmesi bazıları tarafından pek hoşlanılmadı. Hafter'e bazı vızıldamalar oldu, ‘Bekle' dediler" ifadelerini kullandı. Hafter'in sözde de olsa resmi bir mekanizması olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Sayın Putin ve ekibinin çalışmalarını sonuçlanmasını bekliyoruz. Muhatap Ruslardır" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Bakan Hulusi Akar, FETÖ ile mücadelede en önemli konulardan birinin personel temini olduğunu söyledi. Subay ve astsubay yetiştirmenin öneminin vurgulayan Akar şunları söyledi: "Bugüne kadar bin 937 görevlimiz haklarındaki soruşturmalar nedeniyle geçici olarak görevden alındı. 23 bin 324 kişi hakkında 15 Temmuz'dan bu yana işlem yapıldı. TSK'dan atılan 416 kişi TSK'ya geri döndü. TSK olarak, bakanlık olarak her türlü takibi yaparak hiçbir hainin bu şanlı üniformayı giymesine müsaade etmeyeceğiz. Bunun için her türlü hukuki, idari yetkimizi kullanarak mücadelemizi sürdüreceğiz"