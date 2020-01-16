Hulusi Akar'dan Libya açıklaması: Türkiye'nin, Rusya ile birlikte olayı domine etmesi bazılarının hoşuna gitmedi

"Hafter'in sözde de olsa resmi bir mekanizması var"
Geçen pazartesi Moskova ya gittik, orada görüştük hem Libya hükümetinin başkanı Sarraj tarafı ile hem Rusya tarafı ile. Metinler imzalandı. Hafter tarafı zaman istedi. Hafter'in sözde de olsa resmi bir mekanizması var. Sayın Putin ve ekibinin çalışmalarını sonuçlanmasını bekliyoruz. Muhatap Ruslardır. Bizim çabamız Libya'da da, İdlib'de de siyasi çözümle barışın huzurun gelmesi, akan kanın durması. Libya'da' Ateşkes çöktü' demek için çok erken.
"Suriye'den çekilmemiz mümkün değil"
İdlib'deki insanlar sınırımıza kadar dayandı. Rejim sözlerine uymadı. Mülteci konumuna düşenler hükûmet kontrolündeki alana gitmek istemiyor. Ruslarla görüşerek orada birlikte güvenli alan, köy oluşturalım hiç değilse kışı orada geçirsinler istiyoruz. Suriye'de 12 gözlem noktamız var. Oradan çekilmemiz söz konusu değil. Emir kesin. Berlin'de 19 Ocak'ta yapılacak toplantıya Trump dışında liderler katılacak. Toplantıya Hafter ve Sarraj da geliyor. Oradan bir sonuç çıkacaktır. Türkiye'nin, Rusya ile birlikte olayı domine etmesi bazıları tarafından pek hoşlanılmadı. Hafter'e bazı vızıldamalar oldu, ‘Bekle' dediler. Biz ateşkesten, barıştan siyasi çözümden yanayız.