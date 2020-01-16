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Hulusi Akar'dan Libya açıklaması: Türkiye'nin, Rusya ile birlikte olayı domine etmesi bazılarının hoşuna gitmedi

Akar, FETÖ ile mücadelede en önemli konunun personel teminin olduğunu kaydetti

16 Ocak 2020 09:17

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya konusunda ateşkesten ve siyasi çözümden yana olduklarını belirterek, "Türkiye'nin, Rusya ile birlikte olayı domine etmesi bazıları tarafından pek hoşlanılmadı. Hafter'e bazı vızıldamalar oldu, ‘Bekle' dediler" ifadelerini kullandı. Hafter'in sözde de olsa resmi bir mekanizması olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Sayın Putin ve ekibinin çalışmalarını sonuçlanmasını bekliyoruz. Muhatap Ruslardır" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Bakan Hulusi Akar, FETÖ ile mücadelede en önemli konulardan birinin personel temini olduğunu söyledi. Subay ve astsubay yetiştirmenin öneminin vurgulayan Akar şunları söyledi: "Bugüne kadar bin 937 görevlimiz haklarındaki soruşturmalar nedeniyle geçici olarak görevden alındı. 23 bin 324 kişi hakkında 15 Temmuz'dan bu yana işlem yapıldı. TSK'dan atılan 416 kişi TSK'ya geri döndü. TSK olarak, bakanlık olarak her türlü takibi yaparak hiçbir hainin bu şanlı üniformayı giymesine müsaade etmeyeceğiz. Bunun için her türlü hukuki, idari yetkimizi kullanarak mücadelemizi sürdüreceğiz"

"Hafter'in sözde de olsa resmi bir mekanizması var"

Geçen pazartesi Moskova ya gittik, orada görüştük hem Libya hükümetinin başkanı Sarraj tarafı ile hem Rusya tarafı ile. Metinler imzalandı. Hafter tarafı zaman istedi. Hafter'in sözde de olsa resmi bir mekanizması var. Sayın Putin ve ekibinin çalışmalarını sonuçlanmasını bekliyoruz. Muhatap Ruslardır. Bizim çabamız Libya'da da, İdlib'de de siyasi çözümle barışın huzurun gelmesi, akan kanın durması. Libya'da' Ateşkes çöktü' demek için çok erken.

"Suriye'den çekilmemiz mümkün değil"

İdlib'deki insanlar sınırımıza kadar dayandı. Rejim sözlerine uymadı. Mülteci konumuna düşenler hükûmet kontrolündeki alana gitmek istemiyor. Ruslarla görüşerek orada birlikte güvenli alan, köy oluşturalım hiç değilse kışı orada geçirsinler istiyoruz. Suriye'de 12 gözlem noktamız var. Oradan çekilmemiz söz konusu değil. Emir kesin. Berlin'de 19 Ocak'ta yapılacak toplantıya Trump dışında liderler katılacak. Toplantıya  Hafter ve Sarraj da geliyor. Oradan bir sonuç çıkacaktır. Türkiye'nin, Rusya ile birlikte olayı domine etmesi bazıları tarafından pek hoşlanılmadı. Hafter'e bazı vızıldamalar oldu, ‘Bekle' dediler. Biz ateşkesten, barıştan siyasi çözümden yanayız.

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