T24 LogoT24 Logo
Politika

Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti 

ANKARA (DHA) - MİLLÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i makamında kabul etti

04 Eylül 2018 18:50

ANKARA (DHA) - MİLLÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i makamında kabul etti. 

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, \"Görüşmede, Suriye\'de son dönemdeki gelişmeler ve terör örgütü PKK/PYD/YPG\'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık ele alındı. Bu kapsamda, Türkiye\'nin hak ve menfaatlerinin korunması için Türkiye tarafından sergilenen kararlılık vurgulanmış ve bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliği ifade edildi\" denildi. 

(FOTOĞRAF) 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHAMİLLÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD SuriyeTemsilcisi James JeffreyiSuriyePKKPYDYPGBuTürkiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24