Hulusi Akar, '15 Temmuz' davasına katılmadı; gerekçe Afrin harekâtı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'nın işgal edilmesiyle ilgili davada tanık olarak dinlenmesini için mahkemeye davet edilen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle katılamayacağını bildirdi.

Mahkeme, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler'e tanık olarak dinlenmesi için davetiye yollamıştı. Akar davanın görüldüğü Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, devam etmekte olan Afrin operasyonu nedeniyle katılamayacağını bildirdi.

Aralarında “Yurtta Sulh Konseyi” üyeleri oldukları belirtilen 221 sanık hakkında açılan davanın Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki bugünkü (19 Şubat 2018) duruşmasına sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak da müşteki sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, müşteki taleplerinin alınmasına geçilmeden önce mahkemeye gelen dilekçeleri okudu. Dik, müşteki sıfatıyla bugün dinlenmesi beklenen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın operasyon nedeniyle duruşmaya katılamayacağına ilişkin dilekçe sunduğunu söyledi.

Dik, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Akyüz’ün de duruşmaya katılamayacaklarına ve katılma talebine ilişkin dilekçe gönderdiğini kaydetti.

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