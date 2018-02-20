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Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak: MİT'ten 15 Temmuz'da darbe ihbarı gelmedi

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, operasyonda olduğu gerekçesiyle mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı

20 Şubat 2018 11:48

15 Temmuz darbe girişimi sırasında derdest edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, “Genelkurmay Çatı” davasında mağdur-müşteki sıfatıyla ifade verdi. 15 Temmuz günü Karargâh’ta MİT’ten kendilerine gelen ihbarın “Bir darbe girişimine ilişkin duyum değil, izinsiz uçuş yapılacağına ilişkin bilgi olduğunu” belirten Çolak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın emri üzerine denetleme için gittiği Kara Havacılık Komutanlığı’nda darbeye ilişkin “emareler görmediğini” söyledi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Kampusu içerisinde yapılan 221 sanıklı Genelkurmay çatı davasının duruşmasında, 15 Temmuz darbe girişiminin önemli mağdurları dinlenmeye başlandı. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, müşteki olarak duruşmaya çağrılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın operasyonda olduğu gerekçesiyle mazeret bildirdiğini, bu nedenle duruşmaya gelmediğini açıkladı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in ise duruşmaya katılamayacağı, ancak davaya katılma talebinde bulunduğuna ilişkin dilekçe gönderdiği belirtildi. Duruşmada mağdur-müşteki sıfatıyla dinlenen ve darbe girişimi sırasında derdest edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 15 Temmuz günü Karargâh’ta MİT’ten kendilerine gelen ihbarın “Bir darbe girişimine ilişkin duyum değil, izinsiz uçuş yapılacağına ilişkin bilgi olduğunu” belirterek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın emri üzerine denetleme için gittiği Kara Havacılık Komutanlığı’nda darbeye ilişkin “emareler görmediğini” söyledi. Çolak, ifadesini, “Hiçbir aşamasında böylesine bir darbe girişiminde bulunacaklarını hissetmedim ve tahayyül edemedim. Genelkurmay Karargâhı’nda derdest edilirken olayın vahametini anladım” diye tamamlarken, sorumlu olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Çolak, sanık Kara Havacılık Kurmay Başkanı Mehmet Şahin’in, “Karargâha geldiğinizde 10-12 kadar Sikorsky helikopteri hangarlardan çıkarılmış, uçuşa hazır, kolay uçacak şekilde apronda hazır vaziyette duruyor. Bu olayları nasıl yorumladınız” sorusuna ise “Benim Kara Kara Kuvvetleri Komutanı olarak hangi helikopterin nerede, ne zaman, nasıl duracağını bilmem mümkün değil. Samimi olarak söylüyorum anlamadım” yanıtını verdi.

 

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