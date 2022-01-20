Hull City'ye Acun Ilıcalı etkisi: 5 maç sonra kazandılar

Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, Hull City'yi resmen satın aldı. Ilıcalı'nın satış işlemlerinin onaylandığı gün Hull, zivre mücadelesi veren Blackburn Rovers'ı 2-0 yendi.

Acun Ilıcalı, İngiltere İkinci Ligi ekiplerinden Hull City'nin resmen sahibi oldu. Satın alma işlemleri İngiltere Futbol Federasyonu'ndan dün onaylandı. Aynı gün Hull City, Blackburn Rovers'ı konuk etti. Ligde kötü günler geçiren ve 5 maçtır kazanamayan Hull, zirve hesapları yapan Blackburn Rovers'ı 8. dakikada George Honeyman ve 67. dakikada Tom Eaves'ın golleriyle 2-0 yendi.

Hull puanını 26 yaptı ve küme düşme hattından biraz daha uzaklaştı. Blackburn Rovers'ın ise 10 maçlık yenilgisizlik serisi sona erdi.

"Büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var"

Hull City, kulübün resmen sahibi olan Acun Ilıcalı'nın satın almayla ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı. "Rüyam gerçek oldu" diyen Ilıcalı, "Buradayım. Eminim; birlikte çok başarılı olacağız. Hepinizi seviyorum. Haydi bir aile olalım ve bu takımı üst seviyelere çıkaralım" ifadelerini kullandı.