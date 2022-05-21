Hull City'de Acun Ilıcalı'dan transfer ve Allahyar açıklaması!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübü gelecek sezon Premier Lig'e çıkarmak istediklerini söylerken transfer yönelik açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City’de devre arasında Allahyar’ı kiralamıştı. 20 yaşındaki forvet, 12 lig maçında görev yapıp sadece1 gol attı. Ilıcalı, buna rağmen futbolcusundan umutlu. Hull Live’a konuşan Acun Ilıcalı, “Allahyar bizim mücevherimiz. Çok yetenekli. Elbette daha gelişmeli ama daha önce de söyledim, yeni Salah olabilir. Mesela PlayStation’da en hızlı futbolcuyu sahada her zaman en iyi ve etkili pozisyona alırsınız. Allahyar benim için o futbolcu” yorumunu yaptı.

Acun Ilıcalı: "Adama Traore transferi neredeyse bitti"

Öte yandan Hatayspor forması giyen Adama Traore ile anlaşma aşamasında olduklarını da belirten Acun Ilıcalı, "Neredeyse bitti" ifadesini kullanırken ayrıca 4 futbolcuyla görüştüklerini duyurdu.

Acun Ilıcalı, takımı Mısırlı iş insanı Assem Allam'dan satın almıştı

Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City'nin daha önceki sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dı. Allam, Hull City'i 2010 yılında satın almıştı. Allam, 2013 yılında Hull City Premier Lig'e yükseldiğinde kulübün adını "Hull City Tigers" yapmak istemiş ancak bu talebi reddedilmişti. Kulübün adını değiştirme talebi kabul edilmeyen Allam, Hull City'i satışa çıkarmıştı. Ilıcalı'nın Hull City'i Assem Allam'dan 35.46 milyon euro karşılığında aldığı belirtiliyor.