Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın aldığını açıkladı

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın, İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City'i satın aldığı bildirildi.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun onaylaması ile birlikte "Acun Medya Grubu"nun kulübü satın alma işleminin tamamlandığı doğrulandı. Resmi siteden yapılan ilk açıklamada Ilıcalı’nın da ilk sözlerine yer verildi.

Acun Ilıcalı, “Bugün en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hull City ile güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Taraftarlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var” ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, Hull City taraftarlarıyla büyük hayalleri ve hedefleri gerçekleştirmek istediğini belirterek takımın eski sahibi Allam ailesine teşekkür etti.

Hull City'in eski Başkan Yardımcısı Ehab Allam ise satışa ilişkin "Artık yeni birinin mantoyu devralma zamanı geldi. Acun ve ekibine gelecek için iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Allam, Ilıcalı'nın takımla taraftar arasındaki ilişkiyi yeniden inşa edeceğini ve takımın sahada ihtiyacı olan başarıyı getirebileceğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Ilıcalı'nın bugün Hull City'nin MKM Stadı'nda Blackburn Rovers'ı konuk edeceği karşılaşmayı sahadan izleyeceği de aktarıldı.

Hull City, 24 takımın mücadele ettiği İngiltere Championship Ligi’nde 23 puanla 19. sırada yer alıyor.

Hull City, bu sezon oynadığı 25 karşılaşmanın 6’ından galip ayrılırken 5 maçta berabere kaldı, 14 maçtan da mağlup ayrıldı.

The Atletic'in haberine göre, 6 aydır Hull City'i satın almak için girişimlerde bulanan Acun Ilıcalı'nın, Allam ailesiyle yaklaşık olarak 24 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı açıklandı.