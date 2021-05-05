İmamoğlu'na açılan soruşturmaya ilişkin Hulki Cevizoğlu'nun yorumu: Kendi kendilerini şikâyet etmiş olabilirler

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na türbede ellerini arkaya bağlamasıyla ilgili başlattığı ön soruşturmayla ilgili konuşan Gazeteci Hulki Cevizoğlu, "Böylesi bir davayla kişinin mağdur etmesi o kişiye puan kazandırır. Kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler" dedi. Cevizoğlu'nun açıklamalarına sosyal medyada tepki yağdı.

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu programda konuşulanlara açıklık getirmek isteyen İBB Sözcüsü Murat Ongun, canlı yayına bağlanarak "İçişleri Bakanlığı'ndan bize 28 Nisan'da gelen bir yazı" diyerek ön inceleme ile ilgili belgeyi okudu.

"İfadelerde ön inceleme olmadığı gibi, ben uydurmuşum gibi ifadeler algıladım. Nedim Bey tarafından dile getirildi." diyen Ongun "Ben bu yayıncılık işini bilirim, telefonda olduğum için dezavantajlıyım sözüm kesilmezse sevinirim" dedi.

"Soruşturma hemen açılmaz, bu bir ön inceleme dosyası, Nedim Bey belki bilmez. Bu seninle ilgili bir soruşturma başlatabilirim, bana savunmanı gönder demektir" diyen Ongun, savunma metninin de gönderildiğini ifade etti.

"Bu söylemler kırıcı oluyor"

"Ortada bir resmi yazı yokmuş da biz uydurmuşuz gibi davranılıyor" diyen Ongun, "bunun nesi yalan ben anlamadım" dedi. Soruşturma ile ilgili bilgilerden sonra "Belediyecilikle ilgili ne yaptılar?" sözlerini eleştiren Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden bahsederek "Bu söylemler kırıcı oluyor" açıklamasını yaptı.

Murat Ongun: Hodri meydan

Öte yandan KRT TVde konuşan Murat Ongun, "Hodri meydan! İçişleri açıklasın kim olduğunu biz de görelim. Ben Hulki Bey'in konuştuğunu duymadım ama o da güzel sallamış" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir türbeye girerken ellerini arkadan bağlaması dolayısıyla soruşturma açıldığını yazdı. İBB Sözcüsü Murat Ongun da söz konusu haberi doğruladı.

TIKLAYIN | İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması!