Hulki Cevizoğlu "ideolojik ve ekonomik" nedenlerle dedi, Halk TV ise izlenme oranlarının etkili olduğunu söyledi

Gazeteci, sosyolog Dr. Hulki Ceizoğlu, kişisel sosyal medya hesabından Halk Tv'nin yeni yayın döneminde 'Ceviz Kabuğu' adlı programına yer vermeme kararı aldığını duyurdu.

Halk TV'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve İngiltere'ye ilişkin eleştirilerinden rahatsız olmuş olabileceğini ifade eden Cevizoğlu, "İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım" dedi.

T24'ün ulaştığı Halk TV yönetimi ise Hulki Cevizoğlu’nun “Halk TV, sanırım Abdullah Gül ve İngiltere eleştirilerimden rahatsız oldu” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Sansürcülük, Halk TV'ye yapılabilecek en haksız eleştiri olur"

"Halk TV'nin RTÜK'ün kapatma tehdidine rağmen Türkiye'nin mevcut şartları altında yayın yapılabilecek en özgür kanallardan biri" olduğunu ifade eden kanal yönetimi, "Sansürcülük, Halk TV'ye yapılabilecek en haksız eleştiri olur" dedi.

Reyting tabloları...

Ceviz Kabuğu programına yeni yayın döneminde yer verilmemesinin nedeniyle ilgili soruya da yanıt veren kanal yönetimi, "Pek çok eksikliğe rağmen 3 ay boyunca tüm kanalları geride bırakıp reyting rekorları kırarken, bu trendi sürdürmek, reklam gelirlerini artırmak zorundayız. Yaptığımız şey, rekabette bizi geriye düşüren, reyting tablomuzu olumsuz etkileyen programlarla ilgili tasarruftan ibarettir. Reyting tabloları hem bizim, hem programcıların elindeyken söz konusu tasarrufun ideolojik eksene çekilmesi haksızlıktır, yanlıştır" açıklaması yapıldı.