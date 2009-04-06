Hulda geliyor

Leonardo da Vinci tarzı eserleriyle tanınan heykeltıraş İlhan Koman'ın ölene kadar yaşadığı gemisi Hulda, İstanbul'a doğru yola çıkıyor.



Eserlerinden bir bölümü Stockholm'deki Moderna Müzesinde sergilenen İlhan Koman'ın 20 yıl yaşadığı ve atölye olarak kullandığı 105 yıllık gemi, müzenin hemen önündeki limandan, 2 yıl sürecek seyahatine yarın başlıyor.



Gemi Avrupa'da birçok limana uğrayacak ve İlhan Koman'ın eserlerinin kopyaları bu limanlarda sergilenecek.



İlhan Koman'ın kaptan olan küçük oğlu Koray'ın kullandığı Hulda, Stockholm'den hareket ettikten sonra Hollanda'da Amsterdam'a uğrayacak ve burada 8-17 Nisanda demirli kalacak.



Gemi, Amsterdam'dan sonra Belçika'nın Anwerpen, Fransa'nın Bordeaux, Portekiz'in Lizbon, İspanya'nın Barcelona, İtalya'nın Napoli, Malta'nın Valleta ve Yunanistan'ın Selanik limanlarına uğradıktan sonra 22 Temmuz 2010 tarihinde İstanbul'da Haliç'teki Kadir Has Üniversitesi önünde demirleyecek.



İlhan Koman'ın sağlığında gemiyi İstanbul'a getirmek istediğini, ama bunu bir türlü yapamadığını kaydeden büyük oğlu Ahmet Koman, babasının bu isteğini kardeşi Koray, eşi, akrabaları ve arkadaşlarıyla birlikte 18 kişilik ekibin gerçekleştirdiğini kaydetti.



Avrupa Birliği ve Kültür Bakanlığının desteklediği proje kapsamında Türkiye'ye getirilecek Hulda gemisinde, 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul etkinlikleri kapsamında İlhan Koman'ın eserleri sergilenecek. Koman'ın İstanbul Zincirlikuyu'da bir bankanın önünde bulunan "Akdeniz" heykeli, en ünlü eserlerinden biri olarak biliniyor.



Stockholm'de 65 yaşında vefat eden İlhan Koman, 1969 yılında İsveç'e yerleşmiş ve Stockholm Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulunda öğretim üyesi olarak görev yapmıştı

