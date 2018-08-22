Hükümlüler hem meslek öğreniyor hem ekonomiye katkı sağlıyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndaki atölyeler sayesinde hükümlüler hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları üretimle ekonomiye katkı sağlıyor.

460 hükümlünün bulunduğu Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda hükümlülerin cezalarının infaz edilmesinin dışında meslek sahibi olması ve topluma yeniden kazandırılması adına unlu mamuller, bakır, terzi ve ayakkabıcılık atölyeleri açıldı. 50 hükümlünün çalıştığı atölyelerden unlu mamuller atölyesinde, simitten kurabiyeye, kadayıftan ünlü Maraş çöreğine kadar birçok çeşit üretiliyor.

Unundan şekerine kadar yapımında birinci sınıf malzemelerin kullanıldığı belirtilen ürünlerden yöreye özgü Maraş çöreği ise \'Lezzet firarındayız\' adıyla satışa sunuluyor. İlk başta cezaevindeki hükümlülere ve ziyarete gelen yakınlarına satılan çörekler, lezzetiyle beğeni toplayınca çevre cezaevlerine de gönderilmeye başlandı. 20 hükümlünün çalıştığı atölyede üretilen çöreklerin 70 cezaevine gönderildiği belirtildi.

Cezaevinde ayrıca kaybolmaya yüz tutmuş bakırcılık ve yemenicilik mesleği de hükümlülerin elinde yeniden hayat buluyor. Bakır atölyesinde tava, kazan, cezve gibi eşya da üretilip kalaylanıyor. Çekiç seslerinin susmadığı atölyede ilk fuarda sergilenmek üzere bakırdan asker zırhı da yapılıyor.

Ayakkabıcılık atölyesinde ise tamamen hayvansal ürünlerin kullanımı ile yemeni yapılıyor. 6 ay önce açılan ve 10 hükümlünün çalıştığı atölyede tamamı deriden yapılan yemeniler ayakta koku ve mantar oluşumu ile terlemeyi de önlediği için tercih ediliyor.

Cezaevindeki bir diğer atölye ise terzi atölyesi ve burada da 10 hükümlü çalışıyor. İnfaz koruma memurlarından oluşan atölye şeflerinin gözetiminde çalışan hükümlülere hem maaş hem de kârdan pay verilip sigortaları da yapılırken, atölyelerden çıkan ürünler cezaevlerinde, fuarlarda ve adliye satış noktalarında satılıyor. 2017\'de unlu mamuller, bakır ve terzi atölyesinin net kârının 247 bin lira olduğu, bu yılın ilk 6 ayında ise 187 bin lira kâr sağlandığı belirtildi.

Kahramanmaraş E Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Metin Akkaya, göreve ilk geldiğinde sadece terzi atölyesinin olduğunu, daha sonra sırasıyla bakır, unlu mamuller ve ayakkabıcılık atölyesini açtıklarını söyledi. Amaçlarının hükümlüleri tahliye olduklarında geçimlerini sağlayacak meslek sahibi edinmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Akkaya, bunun yanında kaybolmaya yüz tutmuş meslek gruplarında üretimi artırmayı hedeflediklerini vugulayarak şöyle konuştu:

\"Bakır atölyemiz özellikle kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek grubu ve Kahramanmaraş\'ın özelikle Antep bölgesinin de yöresini temsil ettiği için iş yurtları fuarlarında Kahramanmaraş\'ımızı ve cezaevimizi temsil etmektedir. Unlu mamuller atölyemizde ürettiğimiz ürünler bugün 70 ceza infaz kurumuna gitmekte ve Türkiye\'nin şu anda en çok çörek ve unlu mamuller satan cezaevi olarak gurur duyuyoruz. Yemeni atölyemizi açalı da 6 ay gibi bir zaman oldu ancak ürünlerimize çok yoğun bir talep var, büyük bir rağbet görüyor. Cezaevlerine, cezaevi satış reyonlarına, iş yurtlarına, adliye satış reyonlarına, hükümlü-tutuklarımız ile cezaevleri personeli ve ailelerine satışlar yapıyoruz. Bu konuda Sayın Başsavcımız İlker Yazıcı başta olmak üzere savcılarımıza, ikinci müdürlerimize, atölye şeflerimize, hükümlü-tutuklularımıza ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.\"

HÜKÜMLÜLER MEMNUN

Hükümlüler ise atölyelerde çalışmaktan dolayı memnun olduklarını söyledi. Çalıştıkları için günlerin nasıl geçtiğini bilmediklerini ifade eden hükümlülerden Ali Ç., 9 yıldır cezaevinde olduğunu ve kendisi gibi unlu mamuller atölyesinde çalışan diğer arkadaşlarının birçoğunun dışarıdayken ya farklı bir meslekte çalıştığını ya da hiçbir mesleği olmadığını söyledi. Her gün pasta, susamlı çubuk, simit, poğaça, kurabiye, tatlı gibi ürünler yaptıklarını belirten Ali Ç., \"İnşallah dışarı çıktığımızda da aynen işimize devam edeceğiz. Bir meslek sahibi olduk, dışarı çıktığımız zaman bir dükkan açıp çalışmayı düşünüyoruz\" dedi.

Bakır atölyesinde çalışan Mehmet Y. de cezaevine girmeden önce alüminyum mutfak eşyası imalatında çalıştığını belirterek, \"Burada dışarıda yapılan her türlü mamul var. Zaten burada öğrendik bakırı, kalayı, dövmeyi. Dışarı çıkarsak da inşallah daha güzelini yapacağız. Müdür beyimizin sayesinde burada öğrendik\" diye konuştu.

Ayakkabıcılık atölyesinde yemeni üreten Veysi G. de çok iyi şartlarda vakit geçirdiklerini belirtti. Yaptığı yemenilerin son derece sağlıklı olduğunu ifade eden Veysi G., \"Buranın açılmasıyla bizler daha iyi şatlarda vakit geçiriyoruz. Ayrıca diğer arkadaşlarımız burada sanat öğreniyor, iş öğreniyor\" dedi.



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