Hükümlü kanser hastası Mehmet Aras hayatını kaybetti

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bianet'te yer alan habere göre; hükümlü kanser hastası Mehmet Aras, mide kanamsı sonucu kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün (18 Aralık) yaşamının yitirdi.Erzurum H Tipi Cezaevi'nde 16 yıldır hükümlü, 50 yaşındaki kanser hastası Mehmet Aras için mart ayında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül nezdinde yapılan girişimler sonuç vermemiş; Gül, tahliye için Adalet Bakanlığı'nı işaret etmişti. Aras'ın yaşamını yitirmesiyle birlikte, 2011'de cezaevlerinde toplam 31 hasta tutuklu öldü.Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi verilerine göre, son 10 yılda, cezaevinde 913 hasta tutuklu ve hükümlü yaşamını yitirdi. İnsan Hakları Derneği (İHD) yaptığı açıklamada, Aras'ın ölmek üzere olduğunu defalarca dile getirdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi."Sayın Cumhurbaşkanı bir yıl önce size müracaatımızı dikkate alsaydınız, sağlık nedeniyle tek imzanızla son bir yılını ailesi ile geçirecekti, iyileşebilecekti belki de.