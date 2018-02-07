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Ekonomi

Hükümlü işçiler insan zinciri oluşturdu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, kamuda çalışan taşeron işçiler kadroya alınacak

07 Şubat 2018 22:15

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, kamuda çalışan taşeron işçiler kadroya alınacak. Fakat hükümlü işçiler ve emekliliği dolan işçiler, bu kapsam dışında bırakıldı. DİSK, hükümlü taşeron işçilerin kadroya alınması için İzmir’de işçilerle birlikte insan zinciri oluşturdu.
Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması için çıkarılan 696 sayılı KHK’ya göre, hükümlü ve emekliliği dolan işçiler, kadroya alınmayacak. İzmir’de de sayıları binleri bulan taşeron işçiler, işlerini kaybetmemek ve kadroya alınmak için eylemlerini sürdürüyor. 2 Şubat’ta Bayraklı Belediyesi’nde çalışan işçilerin yaptığı eylemin ardından bu kez Bornova Belediyesi\'nde çalışan işçiler sokağa çıktı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş İzmir 7 No\'lu Şube’de örgütlü olan işçiler, Bornova Meydanı’nda kadro talebi ile eylem yaptı. CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger’in destek verdiği eylemde, işçiler \"Suçlu değil işçiyiz sendikayla güçlüyüz\", \"Kadro hakkımız gasp edilmez\" sloganları attı. Ayrıca \"Ekmeğime, geleceğime dokunma\", \"İşsizlik değil, yaşanacak ücret istiyoruz\", yazılı dövizler taşındı. Basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Kemal Köroğlu, düzenlemenin eşitsiz, ayrımcı ve kamu istihdamına uygun olmadığının altını çizerek hukuk dışı ve adaletsiz olduğunu ileri sürdü. Belediye şirketine geçişte 657 sayılı kanunun uygulanmasının keyfi bir karar olduğunu savunan Kemal Koroğlu, emekliliği gelen işçilerin işten çıkarılmasına da değinerek, şunları söyledi:
\"Kadro mücadelesini eşitlik arayarak sürdüreceğiz. Hiçbir hükümetin, hiç bir belediyenin işçiler arasında ayrım yapma ve eşitsiz davranma hakkı yoktur. Bizler suçlu değiliz, işçiyiz ve sendikamızla güçlüyüz. İş ekmek olmadığı için sürece barış ta olmayacak. Kadro hakkımızı gasp ettirmeyeceğiz.\"
BAKANLARA SESLENDİ
Daha sonra konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da hükümetin kadro düzenlemesinin lütuf olmadığını ileri sürdü. İşçilerin, İzmir’in çöpünü topladığını, suyunu getirdiğini kaydeden Memiş Sarı, hükümlü olan işçilerin çalışma haklarının elinden alınmaması gerektiğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenen Sarı, şöyle dedi:
\"Eski hükümlü arkadaşlar zaten çalışma hakkına sahipti. Çalışırken işimizden edilmek istemiyoruz. Hükümlü olmamız çalışma halkımızın elimizden alınmasına sebep değildir. Bakanlara sesleniyorum insanların çalışma hakkını engellemeyin. Çalışma insan hakkıdır. Hakkımıza sahip çıkıyoruz. Sesimize kulak verin.\"
Sarı, işçilerin sesine kulak verilmemesi halinde her hafta sokaklarda olacaklarını açıkladı. İşçiler açıklamanın ardından işçiler kol kola girerek Bornova Meydanı çevresinde insan zinciri oluşturdu. Bir süre ıslık ve alkışlarla protestolarını sürdüren işçiler daha sonra dağıldı.

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