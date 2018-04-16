Hükümetten "Türkiye ile Rusya'yı ayırdık" diyen Macron'a yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Türkiye ile Rusya'yı ayırdık" ifadesini değerlendiren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye ne Rusya ve İran'la ne de ABD ile aynı hedefe koşan bir ülkedir. Biz doğru ne diyorsa onu savunuyoruz, onunla birlikte oluyoruz. Biz bölgede çatışmaların bitmesi taraftarıyız" dedi.

TIKLAYIN - Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Suriye'ye saldırarak Rusya ve Türkiye'yi ayırdık

Katar'da bulunan Bozdağ, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği saldırıyı değerlendirdi. Bozdağ'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

"Kimyasal silah kullanılması büyük bir vahşettir ve insanlık suçudur. Konvansiyonel silahların kullanılması masumların öldürülmesi de korkunçtur. Dünya uzunca bir zamandır Suriye'de masum insanların öldürülmesini kullanılan silaha bakara adeta seyrediliyor. Suriye rejimine gerekli yaptırımlar uygulanmış olsaydı kimyasal saldırı gerçekleşmezdi. Konvansiyonel silahlarla öldürme kimyasal silahla öldürme gibi suçtur. Çünkü savunmasız insanları öldürüyorsunuz.

"Bilek güreşi yapılmasından rahatsızız

(Macron'a yanıt) Suriye'deki politikamız hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır. Doğruyu savunan kişi farklı olabilir. Esad rejiminin otorite boşluğundan terör örgütlerinin bölgede yuvalanması nedeniyle terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Rejimin masum insanları öldürmesine terör örgütlerinin desteklenmesine karşı çıkıyoruz. Bazı ülkeler de Esad rejimini kayıtsız şartsız desteklemektedir. Türkiye rejimin değişmesini ifade ediyor. Biz bu politikalarımızla da Rusya ile İran'la farklı noktada duruyoruz. Türkiye ne Rusya ve İran ile ne de ABD ile aynı hedeflere koşan bir ülkedir. Türkiye doğru ve ilkelerden yana bir tavır koymaktadır. Bölgede bilek güreşi yapılmasından rahatsızız. İstediğimiz şey artık kanın durması.

"Bu noktada ABD ile politika birliğine sahip değiliz"

Biz ABD ile PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütlerine verdiği destek noktasında anlaşamıyoruz ve onların DEAŞ terör örgütüyle mücadelede başka terör örgütlerini kullanmasının yanlış olduğunu her defasında ifade ediyoruz. Biz bu noktada ABD ile politika birliğine sahip değiliz, farklı politikalar izliyoruz. Türkiye'nin bu tutumu değişmemiştir.

Kılıçdaroğlu'na eleştiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bozdağ, "Kendi milletvekillerini Esad'a gönderiyor, onunla fotoğraf çektiriyor. Öte yandan da Esad'ın bütün yaptıklarını yok sayarak adeta Esad'a üstü kapalı bir destek veriyor. Şu anda yaptığı budur'' dedi.