Hükümetten, 'TC' ibaresi ve 'Andımız'a ilişkin açıklama

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, bazı kamu kurum ve kuruluşların tabelasından Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltılmış hali olan 'TC' ibaresinin kaldırılmasına yönelik resmi bir kararın olmadığını açıkladı. Bozkurt, konu hakkında Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli imzasıyla 'Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan bir düzenleme bulunmamakta' cevabının verildiğini duyurdu. Bozkurt, öğrenci andının da okullarda okutulmaması yönündeki soru önergesine de yine Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından, "Öğrenci andının ilköğretim kurumlarında okutulması uygulamasının kaldırılmasına ilişkin idari düzenleme hakkında, İstanbul Barosu Başkanlığınca yargı süreci başlatılmış olup, söz konusu dava süreci takip edilmektedir'" yanıtının verildiğini aktardı.

Oda TV'de yer alan habere göre; Bozkurt, "TC ibarelerinin kaldırılmasına yönelik bir karar yoksa, kurum ve kuruluş tabelalarından veya resmi yazışmalardan bu ibareni kaldırma kararı alan kişilerin bu tasarrufu neye dayanarak yaptıkları incelenmiş midir? Haklarında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?" şeklinde yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir soru önergesi sunduğunu ifade etti.

Öğrenci andının okutulmaması

Bozkurt, öğrenci andının da okullarda okutulmaması yönündeki soru önergesine de yine Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından, "Öğrenci andının ilköğretim kurumlarında okutulması uygulamasının kaldırılmasına ilişkin idari düzenleme hakkında, İstanbul Barosu Başkanlığınca yargı süreci başlatılmış olup, söz konusu dava süreci takip edilmektedir' şeklinde cevap verildiğini belirtti. Bozkurt, öğrenci andıyla ile ilgili de yeni bir soru önergesi verdiğini ifade ederek, önergesinde 'Andımızın kaldırılmasının idari bir karar olduğu göz önüne alındığında ve 15 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik bir darbe girişiminin ardından öğrencilere milli birlik şuurunun benimsetilmesinin önemi ışığında, davanın sonuçlanması beklenmeden, Öğrenci Andı’nın yeniden okutulmasına yönelik hükümetinizce yeni bir karar alınması düşünülmekte midir? ' şeklinde soru yönelttiğini kaydetti.