Hükümet’ten sürpriz vergi artışı!

T24 - Yeni yılda Ekim ayı enflasyonuna göre artması beklenen maktu damga vergisi ve maktu harçları yüzde 10.2 yerine yüzde 15 oranında arttı. Böylece pasaporttan, mahkeme başvurusuna, ticaret sicilinden patentte; diplomadan ticaret siciline kadar onlarca harç ve damga vergisi yeni yılda yüzde 15 oranında zamlanacak.



Bakanlar Kurulu, her yıl vergi ve harç artışlarını belirleme yetkisine sahip bulunuyor. Yeniden değerleme oranı, Ekim ayı yıllık enflasyonuna göre belirlenirken, Bakanlar Kurulu bu oranı yüzde 50 indirme veya artırma yetkisine sahip. Genelde hükümet, enflasyon oranını dikkate alırken bu yıl bazı maktu harç ve maktu damga vergisinde yetkisini yüzde 10.2’luk oranı yüzde 50 artırma yönünde kullandı. Bunu yaparken harçlarda uygulanan nisbi oranları da yüzde 15 oranında artırdı.





300 milyonluk ilave güncelleme



Hükümetin sürpriz şekilde aldığı bu karar 2012 yılında bütçeye 300 milyonluk ilave gelir sağlayacak. Maliye Bakanlığı 2012 yılı bütçesini hazırlarken 2011 yılı harç gelirlerini 8.2 milyar lira olarak tahmin etmişti. Bu tahmin ışığında 2012 yılı bütçesine yüzde 12.2’lik artışla 9.2 milyar gelir yazmıştı. İşte yeniden değerlemenin yüzde 15 olarak uygulanması ile harç gelirleri de 230 milyon TL artacak.



Damga vergisinde ise 2012 için gelir öngörüsü yüzde 14.1 üzerinden yapılmıştı. Bu durumda 0.9 puanlık artış ilave edildiğinde buradan da 60 milyon liralık bir ilave gelir gelecek. (212 bütçesinde damga vergisi gelirlerinin 6.4 milyardan 7.3 milyara ulaşacağı öngörülüyordu.) Böylece hükümet son gün güncellemesi ile vergi gelirlerini yaklaşık 300 milyon TL artırmış olacak.





Ehliyete fazladan 12 lira



- B Sınıfı sürücü belgelerinden alınan 252 TL olan harç yüzde 15 artışla 290 TL’ye çıktı. (yüzde 10.2’lik artış uygulansaydı 278 TL olacaktı. )



- Lise diploması 5 liradan 5.75 TL’ye çıktı.



- Patent başvuru harcı 13 TL’den 15 TL’ye,



- Silah taşıma ruhsatı 468 TL’den 538 TL’ye



- Silah bulundurma ruhsatı 748 TL’den 860 TL’ye,



- Avcılık belgesi 102.5 TL’den 118 TL’ye,



- Nüfusu 400 binin üzerinde olan yerlerde eczane açma ruhsatı bin 173 TL’den bin 350 TL’ye,



- Karayolları Trafik Kanununun 35. Maddesine göre verilen işletme belgesinden alınan 2 bin 300 TL olan harç, 2 bin 645’e çıktı.



- Vergi mahkemesine başvuru harcı 18.4 TL’den 21 TL’ye,



- Ticaret siciline şahıs şirketlerinin kayıt harcı 390 TL’den 449 TL’ye,

- Asliye mahkemelerine, icraya başvurma harçları 18 liradan 21 TL’ye yükseldi.





Pasaporta çifte zam



Pasaport, Bakanlar Kurulu’nun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla çifte zam gördü. Bunun sonucunda değerli kağıt harc artışıyla 65 liraya çıktı. Buna ilave olarak 1 yılı kadar olan pasaport harçları 102 TL’den 117 liraya ulaştı. ( yüzde 10.2 artsa idi 112.4 TL’ye çıkacaktı.)

2 yıllık pasaport harcı 117 liradan 135 liraya çıktı. (artış yüzde 10.2’de kalsa idi 129 lira olacaktı.)



3 yıllık pasaport harcı ise 237 liradan 273 liraya ulaştı. (‘artış yüzde 10.2’de kalsaydı 261 TL olacaktı.)



Bugünkü Bakanlar Kurulu kararı sadece maktu harçları yüzde 15 oranında artırmakla kalmadı; aynı zamanda nispi harçlara uygulanan oranları da yüzde 15 düzeyinde artırdı. Böylece bazı mahkeme harçlarında dava bedeli üzerinden alınan nispi oranlar da yüzde 15 artış gördü. Şuuyun izale, icra, iflas, defter tutma, miras, vasiyetname, noter harçları gibi çok sayıda nisbi harçlar da artmış oldu.





Makbuz senedinden bilançoya



Bugünkü karar ile 2012 yılı Damga Vergisi oranları da yüzde 15 olarak belirlendi. Buna göre tahkimnameler ile sulhnameler 30 liradan 35 liraya çıktı. Yüzde 10.2’lik artış uygulansa idi 33 lira olacaktı.



Yıllık gelir vergisi beyannamesi 30 liradan 35 liraya; kurumlar vergisi beyannamesi 40 liradan 46 liraya; KDV beyannamesi, muhtasar beyannamesi ile diğer vergi beyannameleri 20 liradan 23 liraya yükseldi.



Makbuz senedi 10.6 liradan 12.2 liraya; konşimentolar 6.3 liradan 7.3 liraya; bilançolardan alınan damga vergisi 23.2 liradan 27 liraya çıktı.







