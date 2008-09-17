T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hükümet'ten müjde: Bayram tatili 9 gün!

Cemil Çiçek, 3 Ekim cuma gününün resmi tatil ilan edildiğini açıkladı. Ramazan Bayramı tatili resmen 9 gün oldu.

17 Eylül 2008 03:00


Cemil Çiçek, 3 Ekim cuma günün resmi tatil ilan edildiğini açıkladı. Böylece, Ramazan Bayramı tatili resmen 9 gün oldu. 
 
Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, "Ramazan Bayramı tatili kesintisiz olarak devam edecek. Arife günü yarım gün tatil olacak, bayramdan sonraki Cuma günü de tatil olacak. 9 günlük tatil yaşanacak" dedi.

Çiçek, bayram boyunca otoyol ve köprü geçişlerinin ücretsiz olacağını da bildirdi.

“ÖĞRENCİ AFFI TASARISI İLK FIRSATTA TBMM’YE GÖNDERİLECEK”

Çiçek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenci affı tasarısının ilk fırsatta TBMM’ye gönderileceğini söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çiçek, “MEB'nın öğrenci affı tasarısı ilk fırsatta TBMM'ye gönderilecek. Önlisans ve lisans 29. 6. 2000 tarihi geçerli olmak üzere kendi isteği ile ilişiği kesilenler dahil bütün dersler için bir öğretim yılı ve 3 sınav hakkı verilecek eğer tasarı Meclis'te kabul edilirse” dedi. 

 SINIR ÖTESİ HAREKAT TEZKERESİ MECLİS'E GÖNDERİLİYOR

Sınır ötesi harekat için yetki veren tezkerenin süresinin 17 Ekimden itibaren 1 yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'ye gönderilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24