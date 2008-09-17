Hükümet'ten müjde: Bayram tatili 9 gün!



Cemil Çiçek, 3 Ekim cuma günün resmi tatil ilan edildiğini açıkladı. Böylece, Ramazan Bayramı tatili resmen 9 gün oldu.



Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, "Ramazan Bayramı tatili kesintisiz olarak devam edecek. Arife günü yarım gün tatil olacak, bayramdan sonraki Cuma günü de tatil olacak. 9 günlük tatil yaşanacak" dedi.



Çiçek, bayram boyunca otoyol ve köprü geçişlerinin ücretsiz olacağını da bildirdi.



“ÖĞRENCİ AFFI TASARISI İLK FIRSATTA TBMM’YE GÖNDERİLECEK”



Çiçek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenci affı tasarısının ilk fırsatta TBMM’ye gönderileceğini söyledi.



Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çiçek, “MEB'nın öğrenci affı tasarısı ilk fırsatta TBMM'ye gönderilecek. Önlisans ve lisans 29. 6. 2000 tarihi geçerli olmak üzere kendi isteği ile ilişiği kesilenler dahil bütün dersler için bir öğretim yılı ve 3 sınav hakkı verilecek eğer tasarı Meclis'te kabul edilirse” dedi.



SINIR ÖTESİ HAREKAT TEZKERESİ MECLİS'E GÖNDERİLİYOR



Sınır ötesi harekat için yetki veren tezkerenin süresinin 17 Ekimden itibaren 1 yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'ye gönderilecek.

