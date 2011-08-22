Hükümetten maaş ve tatil müjdesi

T24 - Memur emeklisi, dul ve yetim aylıkları ile işsizlik maaşı bayramdan önce ödenecek. Ayrıca bayram tatili 9 gün olacak.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.



Arınç’ın gündeminde, memurların beklediği emekli maaşları, bayram tatili ile Türkiye ve dünyanın yakından ilgilendiği konular vardı.



Bayram nedeniyle 1.5 günlük idari izin müjdesi veren Arınç, emekli maaşlarının da bayram öncesi ödeneceğini söyledi.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kamu çalışanlarının 29 Ağustos Pazartesi günü yarım gün ve 2 Eylül Cuma günü tam gün idari izinli sayılacağını açıkladı.



Konuyla ilgili Başbakan’ın genelgeyi imzaladığını söyleyen Arınç, 1-2 eylül tarihlerinde ödenen memur emeklisi ile dul ve yetim aylıklarının 23-26 Ağustos’ta işsizlik ödeneğinin de yine bayramdan önce ödeneceğini söyledi.



Arınç ayrıca, otoyol ve köprü geçişlerinin ücretsiz olmasının da Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldığını ve Cumhurbaşkanı Gül’ün onayına sunulacağını ifade etti.







TRT VE ANADOLU AJANSI SORULDU



Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Libya’daki Ulusal Geçiş Konseyi’ni desteklediklerini ve konseyin başkanı Mustafa Abdülcelil’in başlarılı olmasını arzuladıklaırnı söyledi. Arınç, geçiş sürecinin sağlıklı olması için Kaddafi’nin teslim olması gerektiğini de söyledi.



Terörle mücadele kapsamında Kandil’e yönelik yapılan operasyonların başarılı olduğunu söyleyen Arınç, rakamsal ifadelerden kaçınacağını ifade etti. Arınç, PKK’nın verdiği zayiatın boyutuyla ilgili Bakan tarafından bir değerlendirme yapıldığını ancak bununla ilgili açıklama yapmayacağını kaydetti.



Arınç, 17 Ekim’de süresi dolacak olan sınır ötesi operasyon yetkisiyle ilgili şahsi fikrinin, sürenin 1 yı uzatılmasından yana olduğunu ifade etti.



Arınç, Çukurca’da şehit olan ancak cesedine ulaşılamayan uzman çavuş Erhan Ar’la da ilgili konuştu. Dün bir ceset bulunduğunu ve bunun yüzde 90 şehit Ar’a ait olduğunu belirten Arınç, ancak yanılmak istemedikleri için Adli Tıp’ın raporunu beklendiklerini söyledi.



Arınç’a, geçtiğimiz günlerdeki ‘Murat Karayılan yakalandı’ heberi nedeniyle AK Parti içinden de eleştirilen TRT ve Anadolu Ajansı soruldu. Arınç, yanlış bir şey yapıldığını düşünmediğini kaydetti.





