Hükümetten internet yasasındaki 'veri depolama' için kritik adım

Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan, Cumhurbaşkanı Gül'ün onayını bekleyen internet düzenlemesine yönetmelikle ayar yapacaklarını açıkladı. Yönetmelikle Gül'ün veto riskinin giderilmesi planlanıyor.

Buna göre, internet servis sağlayıcıları, 2 yıl sakladıkları verileri ancak mahkeme kararıyla TİB’e verebilecek.



İnternet yasasına yönetmelik ayarı

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek’in Radikal’de yayınlanan yazısına göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün TBMM’de kabul edilen internet düzenlemesini onaylayıp onaylamayacağı merakla beklenirken hükümet, Gül’ün ve düzenlemeye tepki gösteren Avrupa Birliği’nin kaygılarını gidermek için kritik bir adım attı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan’ın verdiği bilgiye göre, en kritik itiraz noktası olan ‘internet trafiğinin iki yıl saklanması’ konusunda uygulama yönetmeliğinde, ‘servis sağlayıcıların sakladığı internet trafiğine ilişkin kayıtlar, mahkeme kararı olmadan TİB’e verilemez’ şartı getirilecek. Yasa henüz onaylanmadan yönetmelik taslağını hazırlayan bakanlık, bu yolla Gül’ün veto riskini ve AB’nin kaygılarını gidermeyi planlıyor. Bakan Elvan, bu konuda şunları söyledi:

Trafik denetimine kısıtlama

En çok itiraz edilen konu, internet trafiğinin iki yıl saklanmasıydı. Hazırladığımız yönetmelik taslağında bu konuyu mahkeme kararı şartına bağladık. Buna göre, internet servis sağlayıcıları iki yıl saklayacakları bu verileri sadece ‘mahkeme kararı’ olması halinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) verecekler. Mahkeme kararı olmazsa, bu bilgiler TİB ile paylaşılmayacak.

‘Not found’ için düğmeye basıldı

‘Yayın durdurma yetkisinin TİB Başkanı’na verilmesi’ konusunda da mahkeme kapısı açık olacak. Özel yaşamın gizliliği ve kişi haklarının ihlali, hakaret gibi durumlarda engelleme birçok ülkede uygulanıyor. Orada, Twitter, Facebook, Google gibi şirketlerin şubeleri bulunduğundan yöneticileriyle beraber hareket edip devlet müdahalesi olmadan önlem alabiliyorlar. Ne hakarettir, ne özel hayatın gizliliğinin ihlalidir karar verip liste yapıyorlar. Google’da 100 bin kelime yasaklı.

Aradığınızda yasaklı olduğuna dair bir bilgi ile değil ‘Not found-bulunamadı’ ifadesiyle karşılaşıyorsunuz ve insanların yasaklamadan haberi bile olmuyor. Facebook ve Google’ın Türkiye’deki büroları sadece reklam işiyle uğraşıyor. Bizim de söz konusu internet sitelerinin şubelerini getirip, benzer bir mekanizma kurmamız gerekiyor. BTK Başkanı’na talimat verdim ve Büyükelçimizle görüştüm. Söz konusu şirketlerle temas kurup bu süreci başlatmak istiyoruz. Gelsinler, yatırım yapsınlar.

Çin’e, İran’a benzetilmesi haksızlık

Sorun yaratan içeriğin çoğu yurtdışı kaynaklı. Mahkeme kararına rağmen uygulamakta zorlanıyorsunuz. Sadece sorunlu içeriğin bulunduğu URL’nin engellenmesi söz konusu olacak. Sadece mağduriyetleri önlemek istiyoruz. . Düzenleme Çin ya da İran gibi değil. Bu benzetmeyi yapmak çok çok haksızlık.

TİB’in yetkisi değişebilir

TİB Başkanı’na yetki verilmesi şu açıdan önemli. Özel hayatın gizliliği konusunda zaman mevhumu çok kritik. Bazen sakıncalı içerik anında yayılıyor ve anında müdahaleyi gerektiriyor. Emin olun uygulama, kamuoyunda söylendiği gibi çıkmayacak. Şimdi yapılan bu düzenleme de gelişmelere göre değişebilir. Yani düzenlemenin söylenildiği gibi Gezi olaylarıyla ya da 17 Aralık ile ilgisi yok.

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