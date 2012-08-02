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Hükümetten ilk Şemdinli açıklaması: Çok şiddetli operasyon devam ediyor

Atalay, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda ''Kırıkkale Yatırım Avantajları'' tanıtım toplantısına katıldı

02 Ağustos 2012 20:03

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Şemdinli'de ciddi ve güçlü bir operasyon sürdürüldüğünü belirterek, gerekli açıklamaların güvenlik birimlerince yapılacağını söyledi.

 
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Atalay, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda katıldığı, “Kırıkkale Yatırım Avantajları” tanıtım toplantısında, bir gazetecinin, Şemdinli'de devam eden askeri operasyonlarla ilgili bilgi kirliliği olduğunu söyleyerek, konuyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine, “Biliyorsunuz orada ciddi bir operasyon sürüyor. Bölgede çok güçlü bir operasyon devam ediyor. Güvenlikle ilgili birimlerimiz açıklamaları yaparlar” dedi.
 

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