Şemdinli'de çatışma sesleri yükseliyor, bine yakın köylü bölgeyi tek etti

Şemdinli Belediye Başkanı Sedat Töre, bölgede yaşanan çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Çatışmalar ilçe merkezinde görülüyor, duyuluyor. Sabah saatlerinde bombalanan yerde orman yangını başladı ve halen devam ediyor. Tanklarla birlikte çok sayıda askeri araç da çatışma bölgesine gitti. Havadan da savuş uçakları ve helikopterlerle top atışları oluyor” dedi. Belediye Başkanı Töre Şemdinli'nin güneyinde bine yakın insanın mezraları terk ettiğini de dile getirdi.

Engin Esen'in BBC Türçe'de yer alan haberi şöyle: Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK’lılar arasında 9 gündür devam eden çatışmaların şiddeti, kilometrelerce karelik bir bölgede halkın mezraları terk etmesine sebep oluyor.

Kamuoyuna yansıyan haberlerde çatışmalarda 40 PKK'lı ve iki askerin öldüğü ileri sürülüyor. PKK’nın askeri kanadı HPG, 23 Temmuz’da başlattıkları saldırıların dünkü bölümünde bir üyeleriyle 14 askerin öldüğünü, Türk ordusunun kullandığı kirpi tipi bir aracın tahrip edildiğini öne sürdü.

HPG Askeri Konsey üyesi Kemal Garzan, ANF’ye yaptığı açıklamada, “Saldırıların Abdullah Öcalan’a 2 yıldır sürdürülen tecridin sonucu olduğunu” söyledi.

4 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde, üç uzman çavuş ile bir piyade erin 29 Temmuz’da hayatını kaybettiği duyuruldu. Ayrıntılı bilgi verilmeyen duyuruda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in başsağlığı mesajına yer verildi. Hakkari Valiliği ise iki uzman çavuşun Yiğitler Köyü kırsalında öldüğünü, ayrıca 10 askerin yaralandığını doğruladı.

‘En az bin köylü kaçtı’

Şemdinli Belediye Başkanı Sedat Töre, ilçe merkezine 1 kilometre mesafede de çatışmalar yaşandığını, bölgeye tanklar sevk edildiğini söyledi. Töre’nin Twitter mesajlarına göre, en az bin köylü evlerini terk etmek zorunda kaldı. Dağlıca-2 köprüsünün havaya uçurulması nedeniyle, Yüksekova’nın Dağlıca köyüne kara bağlantısı kesildi. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

Dicle Haber Ajansı, bölgede 13 köyde yaşayanların ancak özel izinle hareket edebildiklerini aktardı. Ajansa konuşan Beysaran Köyü’nden Metin Atis, 7 çocuğunun bombardıman sesinden uyayamadıklarını ve geceleri Bağlar Köyü’ndeki akrabalarının yanına gittiklerini söyledi. Güzelkaya Köyü'nde yaşayan 22 yıllık elma yetiştiricisi Feymi Çelik ise çatışmalarda tüm emeklerinin yok olduğundan şikayet etti.

BDP: Bölgeye giriş yasağı var

Kuzey Irak sınırındaki Derecik beldesine giden karayolu güvenlik gerekçesiyle kapatıldığından, Belediye Başkanı Töre ile BDP’li milletvekilleri Esat Canan ve Özdal Üçer’in aralarında olduğu heyetin çatışmaların yoğunlaştığı bu bölgeye girişine izin verilmedi. Canan, BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, giriş yasağının Şemdinli Belediyesi’ne bağlı bir mahalleyi de kapsadığına dikkat çekti.

Valilikle ve diğer yetkililerle görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını belirten Canan durumu şöyle anlattı: “Çem mezrası ve bütün Bağlar Köyü civarında halk yerlerinden çıkarılmış veya kaçmış durumda. Sayılarının ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Asker ailelerine de sesleniyorum. Dağlara sürülen çocuklarının akıbetini bilmeye hakları var. Orada neler olup bittiğini kimse bilmiyor.”

'Cenazeler bekletiliyor'

Yüksekova Haber sitesinin Şemdinli muhabiri Mazlum Doğan İliz de ilçe merkezinden çatışma bölgesine top atışlarının yapıldığını ve iftardan sonra ilçe merkezinde sokakların boşaldığını belirterek “Bölgeye girişler yasak. Göç eden köylüler, çatışma bölgesinde hem PKK’lıların hem de askerlerin öldürüldüğünü gördüklerini, ancak cesetlerin çatışmaların devam etmesi nedeniyle kaldırılamadığını iddia ettiler” dedi.