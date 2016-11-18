Hükümetten ilk itiraz; Kültür Bakanı Avcı "Gazeteci ve yazarlar tutuksuz yargılanmalı" dedi

Hükümetten Cumhuriyet ve Özgür Gündem gazetelerinin yazar çizer ve yöneticilerinin de bulunduğu tutuklu yargılanmalara ilişkin ilk itiraz geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, tüm tutuklu gazeteci ve yazarlar için "Tutuksuz yargılanmalarında sakınca olmayan herkesin tutuksuz yargılanması hukukun temel ilkelerine uygundur" dedi. Avcı, “Özellikle yazarların, çizerlerin üzerinden geliştirilen bazı söylemler gerçekten tutuklu olarak yargılanmaya devam edilmesi gereken birtakım katil zanlılarının, darbe zanlılarının da sanki aynı bu insanlar gibi haksız yere tutuklandıkları gibi bir intiba, bir izlenimin doğmasında kullanılıyorlar” diye konuştu ve Kültür Bakanlığı olarak bu görüşlerini Adalet Bakanlığı ile de paylaştıklarını söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önceki akşam Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Görüşmeler sırasında CHP’li Zeynep Altıok ve Utku Çakırözer, gazeteci ve yazarların tutuklu olarak yargılanmalarını gündeme getirdi.

Algı yaratılıyor

Bakanı Avcı ise hükümet adına ilk kez gazeteci ve yazarların tutuksuz yargılanmaları gerektiğini söyledi. Avcı, "Şu anda tutuklu olarak yargılanmakta olan yazarlar çizerlerle ilgili olarak iddia edilen suçlar itibarıyla tutuksuz yargılanmalarında sakınca olmayan herkesin tutuksuz yargılanması hukukun temel ilkelerine uygundur, özellikle yazarların, çizerlerin" dedi. Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü bunlar üzerinden geliştirilen bazı söylemler; gerçekten tutuklu olarak yargılanmaya devam edilmesi gereken birtakım katil zanlılarının, darbe zanlılarının da sanki aynı bu insanlar gibi haksız yere tutuklandıkları gibi bir intiba, bir izlenimin doğmasında kullanılıyorlar. Böyle bir istismara da fırsat vermemek bakımından; bu gerçek darbecilerin, katil zanlılarının yargılanmasında hukuka aykırı bir durum olmadığının uluslararası ve ulusal düzlemde de görülebilmesi için, bu insanlarla ilgili yargılama süreçlerinin işledikleri iddia edilen suçlarla mütenasip bir formatta yürütülmesinin doğru olduğunu Kültür Bakanlığı olarak biz Adalet Bakanlığımıza da bu konudaki görüşlerimizi aktarıyoruz.”