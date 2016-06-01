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Hükümet, Cizre ve İdil'de kentsel dönüşüm kararı aldı

Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

01 Haziran 2016 16:59

Bakanlar Kurulu, operasyon ve çatışmaların sürdüğü Cizre ve İdil'in bazı mahallelerindeki yerleri "riskli alan" ilan etti. Bu kararla "Afet Riski Altındaki Alan" sayılan mahallelerde kentsel dönüşüme gidilecek.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Bakanlar Kurulu, Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerindeki bazı mahallelerin içerisindeki yerlerin "riskli alan" ilan edilmesini kararlaştırdı.

Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinde bulunan bazı mahallerin içerisindeki alanların riskli alan ilan edilmesi hakkında Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Kuştepe, Cudi, Sur, Dağ Kapı, Kale, Şah, Yafes, Alibey ve Nur mahalleleri içerisinde bulunan alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 30 Haziran 2016 tarihli 6468 sayılı yazısı üzerine 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2. ve ek 1. maddeleri doğrultusunda "riskli alan" olarak ilan edildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde bulunan Aşağı, Yukarı, Atakent, Yenimahalle ve Turgut Özal mahalleleri içerisindeki alanın da "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

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CizreİdilŞırnakkentsel dönüşüm

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