Hükümetten çalışanlara bayram müjdesi

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla 23 Eylül- 28 Eylül arasında otoyol ve boğaz köprülerinin ücretsiz olacağını açıkladı. Kurtulmuş Bağ-Kur'luların, SSK, işçi ve tarım emeklilerinin ve 4/C'lilerin alacakları maaşların da bayramdan önce yatırılacağını açıkladı.

Numan Kurtulmuş'un konuya ilişkin açıklaması şöyle:

23 Eylül Çarşamba günü saat 00.00'dan, 28 Eylül Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar bütün otoyolların, boğaz köprülerinin bayram süresince ücretsiz olması ayrıca belediyeler tarafından toplu taşım araçlarının ücretsiz ya da indirimli olarak kullanılmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararnamesini de bugün imzalamış olduk.

Kurban Bayramı tatili öncesinde Bağ-Kur'luların, SSK, işçi ve tarım emeklilerinin ve 4/C'lilerin alacakları maaşları, ücretleri bayramdan önce 17 ve 23'ü arasındaki süre içerisinde bu ödemeler de yapılacak ve böylece Kurban Bayramı'na Bağ-Kur'lu, SSK'lı ve emeklilerinin rahat bir şekilde girmelerini temin edecek adımlar atılacaktır.