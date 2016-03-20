Hükümetten 'bahar paketi'; 25 yaş altındaki gençlerin Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek

Hükümet, seçim vaatleri ile ilan ettiği reformların bir kısmını gerçekleştirmek amacıyla birçok alanda yenilik getiren torba bir tasarı hazırladı. Tasarıyı, Meclis’e sevk etmeye hazırlanan hükümet, bu düzenlemelerle birlikte reformların yüzde 55’ini, vaatlerin de yüzde 98’ini gerçekleştirmiş olacak. Hükümet, bu ay sonuna kadar 3 ay içinde gerçekleştirmeyi planladığı vaatlerin ve reformların tamamını hayata geçirmeyi planlıyor. “Bahar paketi” olarak nitelendirilebilecek düzenleme ile 25 yaş altı gençlerin genel sağlık sigortası prim borçları silinecek. 65 yaş üstü olup yaşlılık aylığı alanlar için hanehalkı geliri kriteri kaldırılacak.

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; Meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve üniversitelerde zorunlu staj yapanlara asgari ücretin 3’te 1’i oranında maaş bağlanacak. Çıraklık zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Terörizmin finansmanı bağlamında şirketlere kayyum atanabilecek. Bu torbadan bağımsız olarak cemevlerine yasal statü verilmesi, Roman vatandaşların sorunlarının çözülmesiyle ilgili başka bir düzenlemenin de gelecek hafta açıklanması bekleniyor. “Bahar paketi”nde yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

Sigortası devletten

Yardıma muhtaç olup, devletten sosyal destek alanların iş bulmaları kolaylaştırılacak. Bu durumdaki kişiler, herhangi bir işyeri tarafından istihdam edilmeleri halinde sigorta priminin işveren payını devlet ödeyecek. Devletin, belli bir süre primleri ödemesi bekleniyor. Bu düzenleme ile hem istihdam artışı hedefleniyor hem de iş dünyasına bir kolaylık getiriliyor.

Borçlar silinecek

İş hayatına katılamayan gençlerin genel sağlık sigortası prim borçları silinecek. AKP, 25 yaş altındaki gençler için bu istisnayı getirecek.

Hane geliri dikkate alınmayacak

65 yaş üzerinde olup da ihtiyaç sahibi olanlara yaşlılık aylığı bağlayan hükümet, burada gündeme gelen kesintilere son verecek. Maaşın bağlanması için kıstas, hanedeki kişi başına düşen aylık tutarının asgari ücretin 3’te 1’inden az olmasıydı. Yeni düzenleme ile bunda değişikliğe gidilecek. Hanehalkının geliri dikkate alınmayacak. Böylece hane içindeki bir kişinin işe başlaması veya bir şekilde hanehalkı gelirinin artması gibi sebeplerle yaşlılık aylığında kesinti yapılamayacak.

Stajyere maaş

Meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve üniversitede okuyan öğrenciler staja özendirilecek. Stajyer öğrencilere asgari ücretin 3’te 1’i oranında yani yaklaşık 433 TL ücret verilecek. Bu ücretin bir kısmını devlet, bir bölümünü de işveren karşılayacak. Böylece kâğıt üzerinde staj yapma dönemi kapanacak.

Çıraklık zorunlu eğitim kapsamına girecek

Zorunlu eğitimin dışında olan çıraklık eğitimi, bu kapsama dahil edilecek. 13-14 yaşındaki bir çocuk, bir taraftan çıraklık eğitimine başlarken diğer yandan liseye gidecek. Böylece, istihdamda önemli eksiklik olan usta-çırak ilişkisi yeniden kurulmaya çalışılacak.

Kaçak binalara şartlı elektrik, su

Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi ve ilgili ev sahibinin muvafakat vermesi kaydıyla kaçak yapılara elektrik ve su bağlanacak. Bir taraftan kentsel dönüşüm hızlandırılırken, kaçak yapılarda oturanların mağduriyeti de giderilecek.

Kayyum atanabilecek

Terörizmin finansmanı suçuyla mücadelenin daha iyi yapılması amacıyla şirket yönetimine kayyum tayin edilebilecek.