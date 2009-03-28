Hükümetten 1 katrilyonluk yeni kriz paketi

Başbakan Erdoğan, yeni ekonomik paketin 1 katrilyon (1 milyar TL) tutarında olacağını söyledi. Erdoğan, yerel seçimler, Kürt konferansı ve Obama'nın ziyaretiyle ilgili açıklamalar yaptı.



Yerel seçimlere iki gün kala Başbakan Tayyip Erdoğan dün akşam NTV'de canlı yayına katıldı ve Banu Güven, Mirgün Cabas, Ruşen Çakır ve Murat Akgün’ün sorularını yanıtladı.



Yeni ekonomik paketle ilgili bilgiler veren Başbakan Erdoğan, IMF Başkanı ile 1-2 Nisan tarihlerinde görüşeceğini söyledi.



Yerel seçimlerden sonra kabinede değişiklik sinyali veren Erdoğan, SP lideri Numan Kurtulmuş'la vardıkları anlaşmayı da anlattı.



Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:



"Ekonomik krize karşı kredi garanti fonuyla ilgili bir çalışmamız var. Yaklaşık 1 katrilyonluk (1 milyar TL) bir paketi açıklayacağız. Sivil katkıyla bu rakam daha da artabilir, Kredi Garanti Fonu'nun attığı adımın takip edilmesini istiyoruz. Hazinemiz bu kaynakla adeta kan pompalayacak. 1 katrilyonun (1 milyar TL) özellikle bankacılık sektöründe yaratacağı etkiyi önemsiyoruz. Paket büyük ihtimalle pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na gelir.



Küresel krizin olumsuz etkilerini en az hasarla atlatacak ülkelerin başında geliyoruz. Daha önceki paketlerde açıkladığımız KDV indirimi otomotiv sektörünü hareketlendirdi. İnşaat sektöründe canlanma başladı.



Yeni dönemde kayıtdışı ekonomiyle mücadelemiz artarak sürecek. İşsizliğin en büyük nedenlerinden birisi kayıtdışılık.



IMF Başkanı ile 1-2 Nisan tarihlerinde görüşeceğim. Nisan ayı içerisinde IMF ile ilgili önemli gelişmeler olabilir.



Mevcut asgari ücreti tasvip etmiyorum, artması gerekir. İşçi ve memuru enflasyona ezdirmedik.



Yoksul insanlara ayda 150 lira ve üstü ödeme yapılmaya devam edilecek.



Dar gelir grupları ve orta tabaka AK Parti'yi seçiyor



Yerel seçimlerde iki hedef



Yerel seçimlerde başarı için iki kıstasım var. İlki, 28 Mart 2004 seçimlerinin üstünde olmalıyız, yani yüzde 40'ı geçmeliyiz. İkincisi de İl Genel Meclisi oylarında genel seçimlerde yakaladığımız yüzde 47'ye ulaşmak.



Sayın Baykal, bizim için başarı kıstası belirleyemez.



Belediye başkanı adayımı konuşturmamak benim kitabımda yok.



Türkiye'deki siyasi anlayışta lider eksenli bir kültür var, yerel seçim turunda 62 ile gittim. MHP 36 ilde, CHP ise 32 ilde miting düzenledi.



Siyasette kadın temsilci konusunda "kota" saygısızlık olur. Seçilebilecek yerlerde çok sayıda kadın adayımız var. Özellikle Anadolu'da kadınların siyaset yapması kolay değil.



Ben iktidar partisiyim, neden gerilim isteyeyim.



YSK'nın yerel seçimler için belirlediği kılık-kıyafet genelgesi antidemokratik.



Kabinede değişiklik olabilir



Anayasa değişikliği için uzlaşma olması gerekiyor. Bu parlamento anlayışıyla yeni anayasa yapılamaz.



Başörtüsü için yeni adım atmak gündemimizde yok, Türkiye'nin daha demokratik olgunluğa ulaşması lazım.



Yerel seçimlerden sonra kabinede değişiklik olabilir.



Numan Kurtulmuş'a çağırdım, gelmedi



Ortak arkadaşlarımızın benden isteği üzerine Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş için 'Arzu ediyorsa AK Parti'ye buyursun gelsin' dedim. AKP'yi kurarken kendisini davet ettim, katılmadı. Katılmayınca benim için bitmiştir.



Ortak arkadaşların devreye girmesiyle görüştük, mutabık da kaldık. Bana bir gün süre verin dedi, daha sonra olumsuz haber geldi. Ben olumsuz haberin nedeni üzerinde de durmadım.



Teröristlere af gündemde yok



'Kürdistan' teknik bir tanım. Terörle mücadelede 'af' gündemimizde değil.



Erbil'de düzenlenecek Kürt konferansına PKK'nın katılması toplantıyı rezil eder.



Dönemimizde içki içenler arttı



Üzülerek söylüyorum, bizim dönemimizde içki içme oranları arttı. Kötü alışkanlıklara teşvik etmemek mahalle baskısı mı? Anayasayı uyguluyoruz."



'Önlem olarak telefonda konuşmuyorum'



Başbakan Erdoğan, "Dün 'Ben bile dinleniyor olabilirim, endişesini taşıyorum' dediniz. Bir ülkenin başbakanı da bu endişe ile davranıyorsa, korku imparatorluğuna doğru mu gidiyoruz" sorusu üzerine "Türkiye'de dinlenilenler MİT, askeri istihbarat, emniyet istihbarat tarafından mı dinleniyor? Bunların dışında dinleme imkanı yok mu? Benim söylemek istediğim bu. Bu dinlemelerin bir çoğu savcılık müsaadesi ile olan dinlemeler değil. Yasal dinleme yapılmıyorsa

onun yasal karşılığı da yoktur" diye konuştu.



"Şahsen önlem alıyor musunuz?" sorusunu "Şahsen aldığım önlem, telefonda artık bir meseleyi konuşmaya gerek yok. Benimle herhangi bir problemi konuşması gereken varsa bizzat kalkıp gelsin" diye yanıtlayan Erdoğan "Ama ortam dinlemesi de var" sözlerine "O konularda bulunduğum ortamlara dikkat ediyorum" karşılığını verdi.