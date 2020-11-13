İklim aktivistlerinden hükûmetlere çağrı: Karbon salınımında "sıfırın" ötesine geçelim!

Önde gelen bilim insanları, akademisyenler ve kampanyacılar; hükümetleri ve işletmeleri, artan iklim ve ekolojik krizle mücadele çabalarında “sıfır karbon salınımı”nın ötesine geçmeye çağırdılar.

The Guardian'ın aktardığına göre Canterbury'nin eski başpiskoposu Rowan Williams ve önde gelen iklim bilimci Michael Mann, "atmosferden büyük miktarlarda sera gazını" ortadan kaldırarak "iklim restorasyonunu" başlatma çağrısında bulunan bir grup ve önde gelen çevreciler arasındalar.

Sıfır karbon salınım hedefleri, küresel ısınmayı ele alma girişimlerinde hükümetlerin, yerel yönetimlerin ve kampanya katılımcılarının odak noktası. Ancak Cuma günkü mektubun yazarları, emisyonları durdurmanın “gerekli bir ön koşul” olmasına rağmen, hükümetlerin ve işletmelerin daha iddialı olması ve “iklimi mümkün olduğunca güvenli bir seviyeye getirmek” için çalışması gerektiğini söylüyor.

Mektupta, "iklim krizi şimdi burada " deniyor;

"Sıfır emisyona ne kadar çabuk ulaşırsak ulaşalım, iklim krizinin korkunç etkileri ortadan kolayca kalkmayacak ... bu nedenle, ne kadar hızlı yapılırsa yapılsın, yalnızca emisyonları azaltmak yeterli değildir.”

Emisyonları doğrudan havadan ya da enerji santrallerinden yakalayarak atmosferden çıkarma fikri, uzun süredir çevreciler ve mühendisler arasında tartışılan bir konuydu.

Mektubun devamında şu ifadeler yer alıyor: "Aktivistleri, hükümetleri ve şirketleri harekete geçmeye çağırıyoruz, sadece en kısa sürede sıfır salınıma ulaşmak için değil, aynı zamanda restorasyona da ulaşmak için. Her vatandaşı restorasyon hayalini gerçeğe dönüştürmek için ellerinden geleni yapmaya çağırıyoruz.”