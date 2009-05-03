Hükümetin yarısı gitti, seçimde de hepsi gidecek

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yeni kabinede hükümet üyelerinin yarısının bulunmadığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki seçimde hükümetin tümünü götüreceksiniz" dedi.



Zonguldak'ta halka hitap eden Baykal, şunları söyledi: "Bu seçimlerde oyumuzu verdik, belediye başkanını seçtik ama bunun gerisi var der gibi haliniz var. Olay sadece belediye olayı değil. Bu seçimde Zonguldak'ta CHP'li bir belediye başkanı seçtiniz, hükümetin yarısı dün gitti, inşallah önümüzdeki seçimde hükümetin tümünü götüreceksiniz. Çünkü siz çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye böyle gitmez. Böyle gitmemeli. Türkiye'de büyük haksızlıklar, yanlışlıklar yapılıyor. Bunlara bir son vermek lazım. Baskıya boyun eğmediniz, paraya pula, dağıtılan yiyeceklere kanmadınız. Siz memleket sevgisiyle Zonguldak ve Türkiye'ye sahip çıkmak için oy verdiniz. Türkiye'ye sahip çıkmaya ihtiyaç var. Türkiye kendisine sahip çıkılmasını bekliyor. Yolsuzluklara karşı

Türkiye'ye sahip çıkacaksınız. Meydanı, yolsuzluk yapanlara, onları himaye edenlere bırakmayacaksınız. Dürüstlüğe sahip çıkacaksınız. Milletvekillerinin dokunulmazlık zırhını önümüzdeki seçimde yırtıp atacaksınız."

