Hükümetin yaptığı çağrıya Finansevim'den de destek geldi

İSTANBUL, (DHA)-HÜKÜMETİN yaptığı çağrıya karşılık vererek yüzde 20 indirim ve düşük peşinatla destek veren 41 inşaat firması ve önde gelen gayrimenkul derneklerinden sonra, bir destekte faizsiz ev alma sistemi Finansevim’den geldi.

Türkiye’nin faizsiz ev alma sistemi Finansevim, kurulduğu günden bu tarafa vatandaşlarımızın ev sahibi olmaları için yaptığı tasarruf sistemlerinin yanı sıra, inşaat sektörüne de verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyerek, hükümetin yaptığı çağrıya karşılık 41 inşaat firması ve derneklerinin ardından, fon katılım bedelinde yüzde 20’lik indirim yaparak yapılan çağrıya kayıtsız kalmadı.

Finansevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Özkaya yaptığı açıklamada, \"İnsanlarımızın en temel ihtiyaçlarının başında gelen barınma ihtiyacında, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tamamen faizsiz ev alma sistemimizle insanlarımızın zorlanmadan, kendi belirledikleri ödeme miktarıyla ev sahibi olmalarını sağladık. Bundan sonrada bu hizmetimize devam edeceğiz. Bunu yaparken aynı zamanda emlak ve gayrimenkul sektörüne olan desteğimizi de devam ettireceğiz\" dedi.

\"FON KATILIM BEDELİMİZDE YÜZDE 20\'LİK İNDİRİM YAPIYORUZ\"

Sektörün en sıkışık dönemlerinde dahi yaptıkları faizsiz ev edindirme sistemi ile satışlara hep katkı sağladıklarını belirten Özkaya şöyle konuştu:

\"Son olarak hükümetimizin yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayan inşaat firmalarımız ve derneklerinin ardından bizde bu çağrıya 15 Haziran\'a kadar fon katılım bedelimizde yüzde 20’lik bir indirim yaparak sektöre bir destek daha vermek istedik. Ekonomimizde istikrarın sağlanması için firmaların yapmış olduğu bu kampanyada biz de elimizi taşın altına koyarak yüzde 20’lik bir indirimle üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. İstikrarlı ekonomimize bir destek vermek istedik. Bu kampanyalarla ekonominin dinamosu olan inşaat sektörü daha da canlanacaktır. Bundan sonrada daha güçlü bir ekonomi daha güçlü bir Türkiye için üzerimize düşeni yapacağız.\"

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