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Ekonomi

Hükümetin ‘vergi affı' açıklaması öncesi borsa yüzde 3'ün üstünde değer kaybetti

Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında vergi affını öngören paketi kamuoyuna duyurdu

30 Nisan 2018 21:25

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırılacağını duyurdu. Başbakan Yıldırım’ın açıklama yaptığı saatlerde kapanan Borsa İstanbul, gün içinde yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti.

Haftaya 107.940,24 puandan başlayan BIST 100 (#XU100) endeksi, gün içinde saat 14.00 sıralarına kadar 107-108 aralığında seyretti. Saat 17:25’te 105.489,54 seviyesinde olan BIST 100, sonrasında ise keskin bir düşüş göstererek 103.750,47’ye kadar geriledi. 104.282,78’den kapanan BIST 100, gün içinde yüzde 3.10 değer kaybetti.

Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz artışıyla 4.03'lere gerileyen, ancak küresel piyasalardaki satışlarla 4.08'lere yükselen dolar/TL kuru ise yeni haftaya 4.04'te başladı. Kur daha sonra yönünü aşağı çevirerek 4.03'e geriledi.Dolar önceki hafta da erken seçim kararıyla 4 seviyesine inmiş ancak burada tutunamamıştı.

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